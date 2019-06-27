Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер vs. "Свободная западная пресса"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июня 2019 в 09:39:29
Он рассказал, что написал доклад, в котором перечислил все факты и нарушения в деле Ассанжа, затем предложил его ведущим СМИ, которые под разными предлогами отказались ее печатать.
"Я говорю о Guardian, Times, Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Thomson Reuters Foundation и Newsweek. Полный набор. Я либо не получил никакого ответа, либо негативный ответ. Либо мне иногда отвечали "ой, это сейчас не вовремя", "это сейчас не горячая новость", "это не то, в чем мы заинтересованы", — сказал спецдокладчик.
Кроме того, по словам Мельцера, телеканал Би-би-си отказал ему в участии в ток-шоу.
Подобные тенденции, считает Мельцер, опасны, поскольку замалчивание фактов и отсутствие интереса общественности к делу Джулиана Ассанжа или к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле могут привести к тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20190627/1555956495.html
Комментарии, по рейтингу, по дате