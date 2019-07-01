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Империя зла
Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков (1945)
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danilov 01 Июля 2019 в 11:03:14
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Zoggyla
01.07.2019 в 11:07:57
# 725530
Чтобы помнили.
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Directrix
01.07.2019 в 11:24:44
# 725533
Цитата:
Zoggyla
от
01.07.2019 05:07:57
Чтобы помнили.
А в нынешнее время многие еще и чтобы узнали как это было
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Yerla
01.07.2019 в 11:42:41
# 725534
хорошее напоминание .. нужно время от времени вытаскивать такое .. а то вылазят много в последнее время те кто говорит: "жылип как в европе , пилип ща пиво немецкое" .. ну и хрень всякая на машинах , что то вроде: "можем повторить"
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андремас
01.07.2019 в 12:12:24
# 725539
И типа, Сталин =Гитлер, фашизм=коммунизм
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bIP6bIC
01.07.2019 в 12:43:58
# 725545
Щаз либералы набегуть и скажуть: постанова и монтажъ!
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Temka
01.07.2019 в 13:11:38
# 725546
Админ думаю пометку в названии сделать " не для слабонервных"
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