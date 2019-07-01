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Империя зла
Пекин призвал Британию «не забывать о своем месте»
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danilov 02 Июля 2019 в 10:56:45
В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает Великобританию «не забывать о своем месте» и перестать вмешиваться в дела Гонконга.

«В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот», – передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.

По его словам, у Великобритании нет никакой «так называемой ответственности» за Гонконг, а сам вопрос относится к внутренней политике Китая.
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