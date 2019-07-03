Хиросима спасла Японию от советской окупации?

В планах советского командования была десантная операции в Сев. Корее, Южно-Сахалинская, Курильская и на Хоккайдо.Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.