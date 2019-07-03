Хиросима спасла Японию от советской окупации?

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danilov 03 Июля 2019 в 09:27:42
Аттила спас римлян от разврата?
Монголо-татары спасли Русь от крестового похода?
Гитлер спас евреев от русификации?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.
Цитата: андремас от 03.07.2019 04:16:55
В планах советского командования была десантная операции в Сев. Корее, Южно-Сахалинская, Курильская и на Хоккайдо.
Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.
В планах советского командования была десантная операции в Сев. Корее, Южно-Сахалинская, Курильская и на Хоккайдо.
Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.
Операция по взятию хоккайдо началась, был отдан приказ, и только звонок из кремля отыграл всё назад...
Звучит
На Курилах, я не помню какой остров, там яппы оказали жёсткое сопротивление, потребовалось время и доп силы, поэтому перенесли.
Тогда же поняли, что на Хоккайдо имеющихся в распоряжении ресурсов может не хватить.
Операция не начиналась, отменил главком лично.
ПС. А кто ещё мог отменить?
"звонок из Кремля")