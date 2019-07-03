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Империя зла
Хиросима спасла Японию от советской окупации?
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danilov 03 Июля 2019 в 09:27:42


Аттила спас римлян от разврата?
Монголо-татары спасли Русь от крестового похода?
Гитлер спас евреев от русификации?
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  Софруджу 03.07.2019 в 09:35:38   # 725679
Ничего из этого не случилось. Хиросима не предотвратила перехода к СССР половины Сахалина и Курил.Атилла, как известно, Рим так и не взял, поэтому, наверно, Рим всё-таки погиб от разврата. Монголо-татары не спасли Русь от крестовых походов. Как известно, с этим пришлось разбираться русскому князю Александру Невскому. Ну, и после фраз в энциклопедии, типа "Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье" становится ясно, что тут Гитлер тоже бессилен
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  андремас 03.07.2019 в 10:16:55   # 725689
В планах советского командования была десантная операции в Сев. Корее, Южно-Сахалинская, Курильская и на Хоккайдо.

Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.
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  arhar 03.07.2019 в 10:22:56   # 725691
Цитата: андремас от 03.07.2019 04:16:55
В планах советского командования была десантная операции в Сев. Корее, Южно-Сахалинская, Курильская и на Хоккайдо.

Высадка на Хоккайдо была назначена на 12.08.45, потом перенесли на 18е, но все таки отменили, Хоккайдо остался японским.

Операция по взятию хоккайдо началась, был отдан приказ, и только звонок из кремля отыграл всё назад...
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  андремас 03.07.2019 в 12:36:58   # 725717
Звонок из Кремля...
Звучит

На Курилах, я не помню какой остров, там яппы оказали жёсткое сопротивление, потребовалось время и доп силы, поэтому перенесли.
Тогда же поняли, что на Хоккайдо имеющихся в распоряжении ресурсов может не хватить.

Операция не начиналась, отменил главком лично.

ПС. А кто ещё мог отменить?
"звонок из Кремля")
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