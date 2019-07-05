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Империя зла
Идеологическая угроза
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danilov 05 Июля 2019 в 10:51:54
30 июня Пентагон выложил в сеть доклад, подготовленный в мае группой аналитиков ведущих исследовательских центров и военных учебных заведений США.

«Вопреки общепринятой аналитике, после 20 лет правления Владимира Путина Россия представляет собой не только политическую и военную угрозу Западу, но и идеологическую.

...

Нежелание западных экспертов и правительств противостоять идеологическим, а также политическим и военным угрозам со стороны путинизма означает, что угроза военного конфликта растет».

При этом аналитики уверены, что американские спецслужбы пока не могут противостоять действиям России из-за «отсутствия координации между ведомствами».

https://www.documentcloud.org/documents/6177953-Pentagon-Russia.html
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  Zoggyla 05.07.2019 в 11:03:12   # 725912
Десант доброй воли психиатров в лоно демократии из мордора мог бы смягчить международную ситуацию.
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  Ал 05.07.2019 в 11:07:57   # 725915
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:03:12
К сожалению, для этой миссии у российских психиатров антидепрессантов не хватит.
Из нарастающих поисков внешних врагов похоже, что в США их тоже перестало хватать...


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  Zoggyla 05.07.2019 в 11:12:45   # 725916
Цитата: Ал от 05.07.2019 05:07:57
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Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
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  Ал 05.07.2019 в 11:13:58   # 725919
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:12:45
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Так сказать, - проверенные народные средства медицины...
Вынужден согласиться...
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  Zoggyla 05.07.2019 в 11:14:47   # 725921
Цитата: Ал от 05.07.2019 05:13:58
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:12:45
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Так сказать, - проверенные народные средства...
Вынужден согласиться...
афганского народа
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  Ал 05.07.2019 в 11:17:39   # 725926
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:14:47
В Штатах заменители народного средства афганского народа имеются


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  Hairless 05.07.2019 в 12:23:37   # 725961
Я считаю, методы карательной психиатрии в данном случае будут эффективнее.
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