Идеологическая угроза

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danilov 05 Июля 2019 в 10:51:54
«Вопреки общепринятой аналитике, после 20 лет правления Владимира Путина Россия представляет собой не только политическую и военную угрозу Западу, но и идеологическую.
...
Нежелание западных экспертов и правительств противостоять идеологическим, а также политическим и военным угрозам со стороны путинизма означает, что угроза военного конфликта растет».
При этом аналитики уверены, что американские спецслужбы пока не могут противостоять действиям России из-за «отсутствия координации между ведомствами».
https://www.documentcloud.org/documents/6177953-Pentagon-Russia.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:03:12К сожалению, для этой миссии у российских психиатров антидепрессантов не хватит.
Из нарастающих поисков внешних врагов похоже, что в США их тоже перестало хватать...
Цитата: Ал от 05.07.2019 05:07:57Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Из нарастающих поисков внешних врагов похоже, что в США их тоже перестало хватать...
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:03:12К сожалению, для этой миссии у российских психиатров антидепрессантов не хватит.
Десант доброй воли психиатров в лоно демократии из мордора мог бы смягчить международную ситуацию.
Десант доброй воли психиатров в лоно демократии из мордора мог бы смягчить международную ситуацию.
Из нарастающих поисков внешних врагов похоже, что в США их тоже перестало хватать...
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:12:45Так сказать, - проверенные народные средства медицины...
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Вынужден согласиться...
Цитата: Ал от 05.07.2019 05:13:58афганского народа
Вынужден согласиться...
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:12:45Так сказать, - проверенные народные средства...
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Коллега, вы не правы,можно использовать наработанные опиаты прямо по месту дислокации.
Вынужден согласиться...
Цитата: Zoggyla от 05.07.2019 05:14:47В Штатах заменители народного средства афганского народа имеются