Идеологическая угроза

Цитата: Zoggyla от

Десант доброй воли психиатров в лоно демократии из мордора мог бы смягчить международную ситуацию. Десант доброй воли психиатров в лоно демократии из мордора мог бы смягчить международную ситуацию.

антидепрессантов

К сожалению, для этой миссии у российских психиатровне хватит.Из нарастающих поисков внешних врагов похоже, что в США их тоже перестало хватать...