Страны ЕС одобрили санкции против Турции

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danilov 16 Июля 2019 в 09:15:32
Согласно документу, ограничительные меры вводятся из-за геологоразведочных действий на шельфе Кипра, передает агентство DPA.
Отмечается, что ЕС сократит финансирование Анкары, а также намерен приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках.
В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море.
Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.
https://vz.ru/news/2019/7/15/987548.html
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