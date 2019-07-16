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Империя зла
Страны ЕС одобрили санкции против Турции
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danilov 16 Июля 2019 в 09:15:32
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.

Согласно документу, ограничительные меры вводятся из-за геологоразведочных действий на шельфе Кипра, передает агентство DPA.

Отмечается, что ЕС сократит финансирование Анкары, а также намерен приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

https://vz.ru/news/2019/7/15/987548.html
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