Facebook выступит в Сенате США с докладом о своей валюте Libra. Трамп ей не доверяет

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danilov 16 Июля 2019 в 10:42:23
Криптовалюту Libra создают, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra смог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелёк за минимальную стоимость, сообщает РИА "Новости".
Это следует из показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте Сената США. Само выступление Маркуса пройдёт 16 июля в профильном комитете Сената.
"Кошелёк Calibra позволит пользователям отправить Libra почти любому пользователю со смартфоном, способным принимать текстовое сообщение, при стоимости услуги от низкой до нулевой… Цель Libra – цифровая валюта, основанная на безопасном и стабильном общедоступном блокчейне, поддержанная реальными активами и управляемая независимой ассоциацией", – говорится в тексте.
Работать система будет и через Messenger, и через WhatsApp, и через отдельное приложение Calibra.
Маркус добавил, что котировки Libra будут рассчитываться, исходя из стоимости трёх валют – доллара, фунта стерлингов и японской иены.
"Этот подход минимизирует возможное колебание курса в одном из регионов, обеспечивая дальнейшую стабильность для людей по всему миру, которые могут положиться на Libra в вопросе обеспечения их ежедневных потребностей", – уточнил Маркус.
В показаниях Конгрессу объясняется, что в отличие от других криптовалют, созданных для минимизации волатильности и привязанных к конкретному активу, Libra не будет иметь фиксированной цены. Вместо этого она будет рассчитываться через систему Libra Reserve через котировки надёжных активов, таких как вклады наличных и высоколиквидные краткосрочные гособлигации.
Маркус также раскрыл список учредителей этой системы. Среди них такие компании, как PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay и другие. Эти компании вместе с Calibra Facebook будут работать над финализацией проекта, которая продлится до конца 2019 года.
Президент Дональд Трамп уже заявил, что не доверяет криптовалютам в принципе, так как они "базируются на тонком воздухе".
"У нас есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар США", – написал президент в своём Twitter.
Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.
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