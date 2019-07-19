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Империя зла
Вернулась на родину, но была убита терористами
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danilov 19 Июля 2019 в 15:37:19
Канадская журналистка сомалийского происхождения по имени Ходан Налайи отправилась в Сомали, чтобы развеять неприглядные и лживые стереотипы белых людей о своей исторической родине. Вообще, родина Ходан - Канада, там она родилась и выросла. Но, как водится в западном толерантном мирке, у Ходан изначально были мощные привилегии: женщина, африканка, мусульманка. Какая уж тут интеграция!



На своей фактической родине Налайи создала успешный пропагандистский онлайн проект с характерным названием Integration TV, в котором глупому белому быдлу постоянно втолковывалось о том, как хорошо живется в Сомали и какие там хорошие люди, а все эти ваши россказни про наркотики, бандитизм, терроризм, болезни, безграмотность и нищету... всё это просто набор оскорбительных расистских бредней. Проект существует в основном на бабки различных НКО вроде USAID. Сиречь повесточка отрабатывалась КАК НАДО.

Чтобы усилить накал мультикультурализма, Ходан решила провести свой отпуск с семьей в прекрасном сомалийском городе Кисмайо. Стоит заметить, что город Кисмайо является негласной столицей исламистской террористической группировки Харакат-аш-Шабаш. В 2014 войска Кении, Эфиопии и Сомали выбили джихадистов из города, однако на общую безопасность это повлияло, прямо скажем, незначительно

И вот, когда уровень трогательных ми-ми-ми фоточек аля «туристический рай» в твиторе журналистки превысил критические показатели, в отель ворвались те самые «побежденные» террористы Харакат-аш-Шабаш и убили 26 человек, включая Ходан и всю её семью. Только спустя 14 часов (!) сомалийским силовикам удалось уничтожить засевших в здании террористов.

https://www.washingtonpost.com/world/2019/07/13/somali-canadian-journalist-returned-somalia-tell-uplifting-stories-then-terrorists-killed-her/?utm_term=.2905dcea8fdb

Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 19.07.2019 в 15:51:10   # 726996
С одной стороны жалко, все таки люди, а с другой стороны очень смешно судьба над ней пошутила...
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  ГОРЫНЫЧ 19.07.2019 в 16:43:41   # 727000
Quote:
Ходан Налайи отправилась в Сомали, чтобы развеять неприглядные и лживые стереотипы белых людей о своей исторической родине.

Не судьба, однако.
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