Видео задержания Ираном британского танкера

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danilov 22 Июля 2019 в 10:41:42
Экипаж судна состоит из 23 человек, среди них трое россиян.
Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Танкер Stena Impero был задержан Ираном 19 июля. Тегеран утверждает, что танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия.
На записи переговоров представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с танкером, шедшим под британским флагом, слышно, как иранские военные дают ему команду развернуться и обещают безопасность. В то же время британский фрегат HMS Montrose, который спешил на защиту танкера, убеждает танкер, что менять курс он не должен.
Запись переговоров опубликовала на своей странице в Twitter консалтинговая компания Dryad Global. Эта организация специализируется на оценке рисков морских перевозок, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг местоположения судов в море.
«Если вы будете подчиняться, вы будете в безопасности. Немедленно измените свой курс на 360 градусов», — говорит представитель КСИР танкеру Stena Impero.
После этого сообщения фрегат британского королевского флота HMS Montrose связывается со Stena Impero, говоря: «Это британский военный корабль F236. Я повторяю: поскольку вы осуществляете транзитный проход по международным водам, согласно международному праву никто не может вам мешать, препятствовать или блокировать ваше судно».
Фрегат HMS Montrose патрулирует Персидский залив для защиты судоходства. Ранее в июле ему удалось перехватить иранские патрульные катера, окружавшие другой танкер под флагом Великобритании, сообщает Evening Standard. Предотвратить задержание Stena Impero в минувшую пятницу HMS Montrose не успел.
Танкер Stena Impero, совершавший переход в Персидском заливе под британским флагом, был задержан патрулем КСИР 19 июля. На судне находятся граждане Индии, Филиппин, Латвии, а также трое россиян.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ранее заявил, что если танкер не будет освобожден, то Иран столкнется с серьезными последствиями. По его словам, Лондон ищет дипломатический способ разрешения ситуации и пока не рассматривает варианты с применением военной силы.
https://www.rbc.ru/politics/21/07/2019/5d342de69a79471c962b1fb5