Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

Судя по их лицам - они хреновые конспираторы Вот так надо!

Quote: Почему США не уходят из Ирака?

19.07.2019 / Тимур Шангареев

Человеческое сознание склонно упрощать подоплёку процессов, происходящих вокруг. Касается это, в первую очередь, намерений действующих лиц, особенно облечённых властью. Каждый примеряет себя на место правителя и тяжело вздыхает: «Ну, все понятно!» Что конкретно «понятно», зависит уже от уровня самого примеряющего.



Одна из таких «всем понятных» вещей — так называемая «борьба за ресурсы». Ради чего всё делается? Чтобы раздобыть некий ресурс. Понятное дело — материальный. То, что можно пощупать руками, попробовать на зуб и положить в карман. Мнение это навязывается нам со всех сторон и, между прочим, прекрасно накладывается на постсоветское монетарное мышление.



Но и условный «Запад» недалеко ушёл. Так, в знаковом фильме «Игра Эндера», в основу сюжета которого положено военное столкновение двух цивилизаций, на вопрос главного персонажа: «Зачем мы им?» — его учитель Майзер Ракхэм отвечает коротко и безапелляционно: «Ресурсы».

После чего он сразу уходит, оставляя Эндера в напряженном недоумении.

Кстати, в оригинальном романе Орсона Карда этого эпизода нет, там всё описано прямым текстом. В фильме же нам только намекают, что Эндер не особо поверил в такую версию событий, и Ракхэм, словно понимая шаткость своих утверждений, ретируется как можно скорее, резко оборвав разговор.



Так вот, подаваемая нам на блюдечке «картина мира» мало чем отличается от утверждения Ракхэма. Разве что сейчас главным из тех самых «ресурсов», за который якобы только и ведётся борьба не жизнь, а на смерть, в массовом сознании является не золото, как прежде, не «презренный металл», а нефть. Всё привязано к ней. Как когда-то люди боролись за огонь, так сегодня государства борются за «источники нефти». И, конечно же, самую большую активность в этом плане проявляют США. Им, как главному «империалистическому хищнику», это просто положено по статусу.



Вот и относительно американской оккупации Ирака «аналитики» твердят нам со всех экранов, что главной её целью было «присвоить иракскую нефть». Давайте же посчитаем, сколько прибыли получили США от всех своих «аннексий и контрибуций», выражаясь языком пропаганды времён Первой мировой войны.



Quote: Война США на Ближнем Востоке началась 11 сентября 2001 года и продолжается по сей день. Чего же добились американцы за эти годы? В «лучшие времена», то есть по август 2001 года включительно, США получали из Ирака почти 800 тыс. баррелей нефти в сутки. К 2019 году, на фоне титанических усилий американских вооруженных сил, объёмы поставок упали более чем в два раза.



Сейчас США импортируют порядка 340 тыс. баррелей иракской нефти в сутки, что составляет менее 2% от их общего потребления (около 20 млн. баррелей). Всего же за рассматриваемый период из Ирака в США было поставлено около 3,5 млрд. баррелей нефти. И не просто так, а за деньги, причём за очень большие.



Neta Crawford, директор Costs of War и профессор политологии Бостонского университета, утверждает, что затраты США на войны в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане уже составили 5,6 трлн. долларов. Это означает, что с учётом дополнительных военных расходов «жадные американцы» выложили за каждый баррель иракской нефти более 1700 долларов. Если же учесть, что в 2001 году нефть стоила примерно 30 долларов, то получается, что вот уже почти 18 лет американцы воюют за право покупать нефть в 60 раз дороже, чем могли бы!

Причём приведенная цифра затрат не включает средства, которые США тратят в рамках операции Enduring Freedom на Африканском Роге, в Уганде, Транс-Сахаре, Карибском бассейне и Центральной Америке. Также не учитываются расходы на European Reassurance Initiative, направленную на сдерживание России, на операцию Odyssey Lightning в Ливии и на «борьбу с терроризмом» по всему миру.



Кроме того, война в Ираке оплачивалась в основном за счёт заимствований и дополнительных ассигнований, соответственно, на госбюджет тяжким бременем ложатся и выплаты процентов по займам. По некоторым оценкам, это почти 8 трлн. долларов. Таким образом, общая сумма расходов Соединенных Штатов на иракскую кампанию приближается к невероятным 20 триллионам!

Колоссальные затраты серьёзно отражаются на американской политике. Мы уже разбирали намерения Трампа развязать очередную локальную войну, на этот раз с Ираном. Так вот, с таким дефицитом бюджета на фоне радикального снижения налогов президент США просто не может себе её позволить. Шансов же на получение ассигнований через Палату представителей у Трампа практически нет. Результат — метания, блеф и неразбериха.



Как же так получилось? Ведь начиная с 2001 года по сегодняшний день американцы победили на Ближнем Востоке абсолютно всех. Кого захотели — оккупировали, других «просто» разбомбили, третьих — санкциями придавили. Теперь вся ближневосточная нефть подконтрольна США. И в результате этой безоговорочной победы у американцев нет денег на новую войну?



Quote: Ну не получилось у них дешевой нефтью разжиться. И что самое интересное, изначально не могло получиться. Цифры — штука упрямая. Так как же всё это понимать? Вариантов у нас немного, всего два. Либо воскликнуть вслед за популярным в прошлом юмористом: «Ну американцы, ну тупыыыые!», либо все-таки задуматься над истинными причинами происходящего.



Во-первых, можно предположить, что, устроив войну, США устранили конкурента и открыли дорогу для своих нефтедобывающих компаний. Аргумент не выдерживает критики. Правительству США было бы в разы дешевле напрямую дотировать из бюджета собственную промышленность, чем тратить такие деньги на войну. К тому же непонятно, зачем тогда американцы постоянно вкладываются в развитие иракской «нефтянки», так что объём добычи нефти в Ираке за последние восемь лет постоянно увеличивается и спрос на неё стабильно растёт.



При этом сами США существенно сократили импорт нефти из стран Залива. В 2018 году доля поставок из Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта составила менее 10% от всей нефти, потребляемой в США! То есть Америка от ближневосточной нефти не то чтобы совсем не зависит, но совершенно точно может обойтись без неё. Потери, конечно, будут, но далеко не критичные.

А вот для других государств как нефть, так и цены на неё — фактор весьма значимый. Платить за баррель по 1700 долларов (на самом деле — гораздо больше) могут позволить себе только американцы. Перебои в поставках даже не всей нефти из Залива, но только из Ирака, способны вызвать острый дефицит на углеводороды и, как следствие, резкий скачок цен. Ключ же от этого «ящика Пандоры» находится в руках США.



В своё время король Фейсал показал миру, что такое «нефтяное оружие» и насколько успешно им можно воспользоваться. Американцы усвоили урок и не собираются более допускать никакого объединения в регионе. То, что удалось Фейсалу в 1973 году, не должно повториться. Ведь только благодаря тому, что самые разные силы и страны поверили Фейсалу и пошли за ним, взяв за основу не деньги, не нефть, не землю, но — религию, арабский мир стал по-настоящему единым. Ненадолго, не во всём, но всё-таки стал. И это принесло свои плоды.