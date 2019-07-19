Иран раскрыл вербовщиков из ЦРУ и показал их на видео

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danilov 23 Июля 2019 в 11:45:04
На снимках показаны несколько мужчин. Некоторые из них запечатлены за застольем, другие на фотографиях с членами семьи и детьми.
Кроме того, было показано и видео, на котором, как утверждается, женщина-сотрудник ЦРУ вербует иранца в Объединенных Арабских Эмиратах. Она говорит на фарси с акцентом, похожим на американский. «Потому что в Дубае очень много сотрудников разведслужб. Это очень опасно (...) Иранская разведка», — приводит ее слова Reuters.
Ранее стало известно, что Иран выявил и арестовал 17 шпионов ЦРУ. Отмечалось, что приговоры в их отношении вынесены, некоторые будут казнены как предатели.
Как отмечал телеканал Press TV, задержания производились в течение последнего года — он в Иране закончился весной. При этом указывалось, что шпионы были внедрены в чувствительные для страны сферы: экономическую, военную, инфраструктурную и ядерную. Они занимались сбором секретной информации.
В июне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что спецслужбы раскрыли «обширную американскую кибершпионскую сеть». Тогда он отмечал, что это привело к задержанию и наказанию сотрудников ЦРУ в разных странах.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.
https://lenta.ru/news/2019/07/22/video_photo/
Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США. Об этом он написал в понедельник в Twitter.
"Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным", - указал президент. По его словам, в заявлении Ирана нет "ни слова правды".
"Просто еще больше лжи и пропаганды (как об их сбитом беспилотнике), распространенной религиозным режимом, который терпит крах и не имеет понятия, что делать", - написал Трамп. Президент США также выступил с утверждением, что иранская "экономика мертва".
Ранее 22 июля директор контртеррористического департамента Министерства информации (разведки) Ирана на пресс-конференции сообщил, что суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Согласно заявлению, шпионы занимались сбором информации о жизненно важных объектах Ирана и прошли подготовку в ЦРУ.
На прошлой неделе Трамп заявил, что десантный корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. Впоследствии замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания Трампа, сообщил, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.
https://tass.ru/
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Почему США не уходят из Ирака?
19.07.2019 / Тимур Шангареев
Человеческое сознание склонно упрощать подоплёку процессов, происходящих вокруг. Касается это, в первую очередь, намерений действующих лиц, особенно облечённых властью. Каждый примеряет себя на место правителя и тяжело вздыхает: «Ну, все понятно!» Что конкретно «понятно», зависит уже от уровня самого примеряющего.
Одна из таких «всем понятных» вещей — так называемая «борьба за ресурсы». Ради чего всё делается? Чтобы раздобыть некий ресурс. Понятное дело — материальный. То, что можно пощупать руками, попробовать на зуб и положить в карман. Мнение это навязывается нам со всех сторон и, между прочим, прекрасно накладывается на постсоветское монетарное мышление.
Но и условный «Запад» недалеко ушёл. Так, в знаковом фильме «Игра Эндера», в основу сюжета которого положено военное столкновение двух цивилизаций, на вопрос главного персонажа: «Зачем мы им?» — его учитель Майзер Ракхэм отвечает коротко и безапелляционно: «Ресурсы».
После чего он сразу уходит, оставляя Эндера в напряженном недоумении.
Кстати, в оригинальном романе Орсона Карда этого эпизода нет, там всё описано прямым текстом. В фильме же нам только намекают, что Эндер не особо поверил в такую версию событий, и Ракхэм, словно понимая шаткость своих утверждений, ретируется как можно скорее, резко оборвав разговор.
Так вот, подаваемая нам на блюдечке «картина мира» мало чем отличается от утверждения Ракхэма. Разве что сейчас главным из тех самых «ресурсов», за который якобы только и ведётся борьба не жизнь, а на смерть, в массовом сознании является не золото, как прежде, не «презренный металл», а нефть. Всё привязано к ней. Как когда-то люди боролись за огонь, так сегодня государства борются за «источники нефти». И, конечно же, самую большую активность в этом плане проявляют США. Им, как главному «империалистическому хищнику», это просто положено по статусу.
Вот и относительно американской оккупации Ирака «аналитики» твердят нам со всех экранов, что главной её целью было «присвоить иракскую нефть». Давайте же посчитаем, сколько прибыли получили США от всех своих «аннексий и контрибуций», выражаясь языком пропаганды времён Первой мировой войны.
19.07.2019 / Тимур Шангареев
Человеческое сознание склонно упрощать подоплёку процессов, происходящих вокруг. Касается это, в первую очередь, намерений действующих лиц, особенно облечённых властью. Каждый примеряет себя на место правителя и тяжело вздыхает: «Ну, все понятно!» Что конкретно «понятно», зависит уже от уровня самого примеряющего.
Одна из таких «всем понятных» вещей — так называемая «борьба за ресурсы». Ради чего всё делается? Чтобы раздобыть некий ресурс. Понятное дело — материальный. То, что можно пощупать руками, попробовать на зуб и положить в карман. Мнение это навязывается нам со всех сторон и, между прочим, прекрасно накладывается на постсоветское монетарное мышление.
Но и условный «Запад» недалеко ушёл. Так, в знаковом фильме «Игра Эндера», в основу сюжета которого положено военное столкновение двух цивилизаций, на вопрос главного персонажа: «Зачем мы им?» — его учитель Майзер Ракхэм отвечает коротко и безапелляционно: «Ресурсы».
После чего он сразу уходит, оставляя Эндера в напряженном недоумении.
Кстати, в оригинальном романе Орсона Карда этого эпизода нет, там всё описано прямым текстом. В фильме же нам только намекают, что Эндер не особо поверил в такую версию событий, и Ракхэм, словно понимая шаткость своих утверждений, ретируется как можно скорее, резко оборвав разговор.
Так вот, подаваемая нам на блюдечке «картина мира» мало чем отличается от утверждения Ракхэма. Разве что сейчас главным из тех самых «ресурсов», за который якобы только и ведётся борьба не жизнь, а на смерть, в массовом сознании является не золото, как прежде, не «презренный металл», а нефть. Всё привязано к ней. Как когда-то люди боролись за огонь, так сегодня государства борются за «источники нефти». И, конечно же, самую большую активность в этом плане проявляют США. Им, как главному «империалистическому хищнику», это просто положено по статусу.
Вот и относительно американской оккупации Ирака «аналитики» твердят нам со всех экранов, что главной её целью было «присвоить иракскую нефть». Давайте же посчитаем, сколько прибыли получили США от всех своих «аннексий и контрибуций», выражаясь языком пропаганды времён Первой мировой войны.
Война США на Ближнем Востоке началась 11 сентября 2001 года и продолжается по сей день. Чего же добились американцы за эти годы? В «лучшие времена», то есть по август 2001 года включительно, США получали из Ирака почти 800 тыс. баррелей нефти в сутки. К 2019 году, на фоне титанических усилий американских вооруженных сил, объёмы поставок упали более чем в два раза.
Сейчас США импортируют порядка 340 тыс. баррелей иракской нефти в сутки, что составляет менее 2% от их общего потребления (около 20 млн. баррелей). Всего же за рассматриваемый период из Ирака в США было поставлено около 3,5 млрд. баррелей нефти. И не просто так, а за деньги, причём за очень большие.
Neta Crawford, директор Costs of War и профессор политологии Бостонского университета, утверждает, что затраты США на войны в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане уже составили 5,6 трлн. долларов. Это означает, что с учётом дополнительных военных расходов «жадные американцы» выложили за каждый баррель иракской нефти более 1700 долларов. Если же учесть, что в 2001 году нефть стоила примерно 30 долларов, то получается, что вот уже почти 18 лет американцы воюют за право покупать нефть в 60 раз дороже, чем могли бы!
Причём приведенная цифра затрат не включает средства, которые США тратят в рамках операции Enduring Freedom на Африканском Роге, в Уганде, Транс-Сахаре, Карибском бассейне и Центральной Америке. Также не учитываются расходы на European Reassurance Initiative, направленную на сдерживание России, на операцию Odyssey Lightning в Ливии и на «борьбу с терроризмом» по всему миру.
Кроме того, война в Ираке оплачивалась в основном за счёт заимствований и дополнительных ассигнований, соответственно, на госбюджет тяжким бременем ложатся и выплаты процентов по займам. По некоторым оценкам, это почти 8 трлн. долларов. Таким образом, общая сумма расходов Соединенных Штатов на иракскую кампанию приближается к невероятным 20 триллионам!
Колоссальные затраты серьёзно отражаются на американской политике. Мы уже разбирали намерения Трампа развязать очередную локальную войну, на этот раз с Ираном. Так вот, с таким дефицитом бюджета на фоне радикального снижения налогов президент США просто не может себе её позволить. Шансов же на получение ассигнований через Палату представителей у Трампа практически нет. Результат — метания, блеф и неразбериха.
Как же так получилось? Ведь начиная с 2001 года по сегодняшний день американцы победили на Ближнем Востоке абсолютно всех. Кого захотели — оккупировали, других «просто» разбомбили, третьих — санкциями придавили. Теперь вся ближневосточная нефть подконтрольна США. И в результате этой безоговорочной победы у американцев нет денег на новую войну?
Сейчас США импортируют порядка 340 тыс. баррелей иракской нефти в сутки, что составляет менее 2% от их общего потребления (около 20 млн. баррелей). Всего же за рассматриваемый период из Ирака в США было поставлено около 3,5 млрд. баррелей нефти. И не просто так, а за деньги, причём за очень большие.
Neta Crawford, директор Costs of War и профессор политологии Бостонского университета, утверждает, что затраты США на войны в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане уже составили 5,6 трлн. долларов. Это означает, что с учётом дополнительных военных расходов «жадные американцы» выложили за каждый баррель иракской нефти более 1700 долларов. Если же учесть, что в 2001 году нефть стоила примерно 30 долларов, то получается, что вот уже почти 18 лет американцы воюют за право покупать нефть в 60 раз дороже, чем могли бы!
Причём приведенная цифра затрат не включает средства, которые США тратят в рамках операции Enduring Freedom на Африканском Роге, в Уганде, Транс-Сахаре, Карибском бассейне и Центральной Америке. Также не учитываются расходы на European Reassurance Initiative, направленную на сдерживание России, на операцию Odyssey Lightning в Ливии и на «борьбу с терроризмом» по всему миру.
Кроме того, война в Ираке оплачивалась в основном за счёт заимствований и дополнительных ассигнований, соответственно, на госбюджет тяжким бременем ложатся и выплаты процентов по займам. По некоторым оценкам, это почти 8 трлн. долларов. Таким образом, общая сумма расходов Соединенных Штатов на иракскую кампанию приближается к невероятным 20 триллионам!
Колоссальные затраты серьёзно отражаются на американской политике. Мы уже разбирали намерения Трампа развязать очередную локальную войну, на этот раз с Ираном. Так вот, с таким дефицитом бюджета на фоне радикального снижения налогов президент США просто не может себе её позволить. Шансов же на получение ассигнований через Палату представителей у Трампа практически нет. Результат — метания, блеф и неразбериха.
Как же так получилось? Ведь начиная с 2001 года по сегодняшний день американцы победили на Ближнем Востоке абсолютно всех. Кого захотели — оккупировали, других «просто» разбомбили, третьих — санкциями придавили. Теперь вся ближневосточная нефть подконтрольна США. И в результате этой безоговорочной победы у американцев нет денег на новую войну?
Ну не получилось у них дешевой нефтью разжиться. И что самое интересное, изначально не могло получиться. Цифры — штука упрямая. Так как же всё это понимать? Вариантов у нас немного, всего два. Либо воскликнуть вслед за популярным в прошлом юмористом: «Ну американцы, ну тупыыыые!», либо все-таки задуматься над истинными причинами происходящего.
Во-первых, можно предположить, что, устроив войну, США устранили конкурента и открыли дорогу для своих нефтедобывающих компаний. Аргумент не выдерживает критики. Правительству США было бы в разы дешевле напрямую дотировать из бюджета собственную промышленность, чем тратить такие деньги на войну. К тому же непонятно, зачем тогда американцы постоянно вкладываются в развитие иракской «нефтянки», так что объём добычи нефти в Ираке за последние восемь лет постоянно увеличивается и спрос на неё стабильно растёт.
При этом сами США существенно сократили импорт нефти из стран Залива. В 2018 году доля поставок из Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта составила менее 10% от всей нефти, потребляемой в США! То есть Америка от ближневосточной нефти не то чтобы совсем не зависит, но совершенно точно может обойтись без неё. Потери, конечно, будут, но далеко не критичные.
А вот для других государств как нефть, так и цены на неё — фактор весьма значимый. Платить за баррель по 1700 долларов (на самом деле — гораздо больше) могут позволить себе только американцы. Перебои в поставках даже не всей нефти из Залива, но только из Ирака, способны вызвать острый дефицит на углеводороды и, как следствие, резкий скачок цен. Ключ же от этого «ящика Пандоры» находится в руках США.
В своё время король Фейсал показал миру, что такое «нефтяное оружие» и насколько успешно им можно воспользоваться. Американцы усвоили урок и не собираются более допускать никакого объединения в регионе. То, что удалось Фейсалу в 1973 году, не должно повториться. Ведь только благодаря тому, что самые разные силы и страны поверили Фейсалу и пошли за ним, взяв за основу не деньги, не нефть, не землю, но — религию, арабский мир стал по-настоящему единым. Ненадолго, не во всём, но всё-таки стал. И это принесло свои плоды.
Во-первых, можно предположить, что, устроив войну, США устранили конкурента и открыли дорогу для своих нефтедобывающих компаний. Аргумент не выдерживает критики. Правительству США было бы в разы дешевле напрямую дотировать из бюджета собственную промышленность, чем тратить такие деньги на войну. К тому же непонятно, зачем тогда американцы постоянно вкладываются в развитие иракской «нефтянки», так что объём добычи нефти в Ираке за последние восемь лет постоянно увеличивается и спрос на неё стабильно растёт.
При этом сами США существенно сократили импорт нефти из стран Залива. В 2018 году доля поставок из Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта составила менее 10% от всей нефти, потребляемой в США! То есть Америка от ближневосточной нефти не то чтобы совсем не зависит, но совершенно точно может обойтись без неё. Потери, конечно, будут, но далеко не критичные.
А вот для других государств как нефть, так и цены на неё — фактор весьма значимый. Платить за баррель по 1700 долларов (на самом деле — гораздо больше) могут позволить себе только американцы. Перебои в поставках даже не всей нефти из Залива, но только из Ирака, способны вызвать острый дефицит на углеводороды и, как следствие, резкий скачок цен. Ключ же от этого «ящика Пандоры» находится в руках США.
В своё время король Фейсал показал миру, что такое «нефтяное оружие» и насколько успешно им можно воспользоваться. Американцы усвоили урок и не собираются более допускать никакого объединения в регионе. То, что удалось Фейсалу в 1973 году, не должно повториться. Ведь только благодаря тому, что самые разные силы и страны поверили Фейсалу и пошли за ним, взяв за основу не деньги, не нефть, не землю, но — религию, арабский мир стал по-настоящему единым. Ненадолго, не во всём, но всё-таки стал. И это принесло свои плоды.
Американцы оценили достижения короля по достоинству и не преминули ими воспользоваться. Не последним фактором в ослаблении СССР было резкое снижение цен на нефть в начале 1980-х годов. Поднимая или опуская цены, США могут ослабить противника или поддержать союзника, могут вызвать кризис или создать иллюзию изобилия.
При этом цена на нефть — далеко не главное в Игре. Возможность менять эту цену по своему усмотрению — вот за что идёт борьба. Возможность влиять на саму возможность получить необходимое количество нефти — вот что дорогого стоит. За такое американцы не жалеют ни сил, ни средств. На алтарь нефтяной монополии США уже положили триллионы долларов и миллионы жизней иракцев, сирийцев, афганцев и не собираются останавливаться на достигнутом.
Никто и никогда больше не должен иметь даже теоретическую возможность составить США конкуренцию в Заливе. Ни гипотетическое объединение арабских стран, ни Израиль вкупе с «мировым еврейством», ни нарождающийся Проект Исламский, ни Китай, ни объединенная Европа, ни Россия, ни Великобритания — никто. «Нефтяное оружие» оказалось в руках дяди Сэма, и он не собирается его никому отдавать.
Именно поэтому США нужна новая война. Пытаясь одним камнем убить нескольких птиц, Трамп хочет ослабить Иран, чрезмерно усилившийся за счёт шиитской экспансии в Ираке, заставить Израиль окончательно перестроиться на военный лад, сориентировать в нужном направлении Китай. Кстати, венесуэльские события также прекрасно ложатся в схему.
Остаётся понять только одно. Почему американцы не уходят? Ведь для выполнения этого плана им не обязательно физически присутствовать в Ираке, Сирии и Афганистане, выкладывая огромные деньги и рискуя жизнями американских солдат. Достаточно просто «дать отмашку» на очередную арабо-израильскую войну и внимательно следить со своей базы в Бахрейне, чтобы ни одна из сторон не получила решающего перевеса. Тем самым запустив перманентный конфликт на всём Ближнем Востоке, а не только в отдельных его частях. Тут уж всем участникам станет не до поставок нефти в Китай, Европу или куда-нибудь ещё.
Но американцы по-прежнему держатся за регион в целом и за Ирак в частности, потому что для этого есть очень веские резоны. Дело в том, что, помимо ресурсов материальных, есть ресурсы нематериальные. И если для простого народа в этом мире главное — нефть и деньги, для светских правителей — власть земная, то для высшего духовенства главное — это власть «небесная»
Жрецы знают, что для легитимации их претензий на высшую власть нужно предъявить urbi et orbi, «городу и миру», доказательства обладания некими «священными артефактами» или «местами Силы». В Ираке есть и то, и другое. Много веков люди задавались риторическим вопросом: «Est ubi gloria nunc Babylonia?» Сейчас на него есть вполне конкретный ответ.
НЫНЧЕ СЛАВА ВАВИЛОНА В РУКАХ АМЕРИКАНЦЕВ.
При этом цена на нефть — далеко не главное в Игре. Возможность менять эту цену по своему усмотрению — вот за что идёт борьба. Возможность влиять на саму возможность получить необходимое количество нефти — вот что дорогого стоит. За такое американцы не жалеют ни сил, ни средств. На алтарь нефтяной монополии США уже положили триллионы долларов и миллионы жизней иракцев, сирийцев, афганцев и не собираются останавливаться на достигнутом.
Никто и никогда больше не должен иметь даже теоретическую возможность составить США конкуренцию в Заливе. Ни гипотетическое объединение арабских стран, ни Израиль вкупе с «мировым еврейством», ни нарождающийся Проект Исламский, ни Китай, ни объединенная Европа, ни Россия, ни Великобритания — никто. «Нефтяное оружие» оказалось в руках дяди Сэма, и он не собирается его никому отдавать.
Именно поэтому США нужна новая война. Пытаясь одним камнем убить нескольких птиц, Трамп хочет ослабить Иран, чрезмерно усилившийся за счёт шиитской экспансии в Ираке, заставить Израиль окончательно перестроиться на военный лад, сориентировать в нужном направлении Китай. Кстати, венесуэльские события также прекрасно ложатся в схему.
Остаётся понять только одно. Почему американцы не уходят? Ведь для выполнения этого плана им не обязательно физически присутствовать в Ираке, Сирии и Афганистане, выкладывая огромные деньги и рискуя жизнями американских солдат. Достаточно просто «дать отмашку» на очередную арабо-израильскую войну и внимательно следить со своей базы в Бахрейне, чтобы ни одна из сторон не получила решающего перевеса. Тем самым запустив перманентный конфликт на всём Ближнем Востоке, а не только в отдельных его частях. Тут уж всем участникам станет не до поставок нефти в Китай, Европу или куда-нибудь ещё.
Но американцы по-прежнему держатся за регион в целом и за Ирак в частности, потому что для этого есть очень веские резоны. Дело в том, что, помимо ресурсов материальных, есть ресурсы нематериальные. И если для простого народа в этом мире главное — нефть и деньги, для светских правителей — власть земная, то для высшего духовенства главное — это власть «небесная»
Жрецы знают, что для легитимации их претензий на высшую власть нужно предъявить urbi et orbi, «городу и миру», доказательства обладания некими «священными артефактами» или «местами Силы». В Ираке есть и то, и другое. Много веков люди задавались риторическим вопросом: «Est ubi gloria nunc Babylonia?» Сейчас на него есть вполне конкретный ответ.
НЫНЧЕ СЛАВА ВАВИЛОНА В РУКАХ АМЕРИКАНЦЕВ.