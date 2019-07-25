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Империя зла
Китай ввел армию в Гонконг
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danilov 25 Июля 2019 в 12:09:40
Контингент Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге готов выдвинуться в центр города для подавления антиправительственных протестов. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, сообщает South China Morning Post.
По мнению китайских военных, беспорядки, которые чинят протестующие, становятся неприемлемыми. В частности, попытки взять штурмом здания бюро правительственной связи ставят под угрозу централизованную власть и принцип «одна страна, две системы».

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 25.07.2019 в 12:20:04   # 727316
Видна рука Путина
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  Zoggyla 25.07.2019 в 13:07:37   # 727317
Эта бомба все таки сработала. Несколько поколений людей, воспитанных на других ценностях, из одного мира вдруг оказались совсем в другом. Им естественно это не по нраву. А государство получило гемор. Антикрым.
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  arhar 25.07.2019 в 13:16:14   # 727319
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  Рамзес 25.07.2019 в 17:47:23   # 727342
Цитата: arhar от 25.07.2019 07:16:14
Цитата: Skype от 25.07.2019 06:20:04
Видна рука Путина

Пупок не развежется?

У Китая нет,если кто забыл Тяньаньмэнь.Сделают как им надо.Да и Путин так же поступит если прижмет.
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  Рамзес 25.07.2019 в 17:49:27   # 727343
Цитата: Zoggyla от 25.07.2019 07:07:37
Эта бомба все таки сработала. Несколько поколений людей, воспитанных на других ценностях, из одного мира вдруг оказались совсем в другом. Им естественно это не по нраву. А государство получило гемор. Антикрым.

Эти бомбы заложили англосаксы,кучу колоний поделили.Индия и Пакистан....Твари одним словом.
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