Китай ввел армию в Гонконг

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danilov 25 Июля 2019 в 12:09:40
По мнению китайских военных, беспорядки, которые чинят протестующие, становятся неприемлемыми. В частности, попытки взять штурмом здания бюро правительственной связи ставят под угрозу централизованную власть и принцип «одна страна, две системы».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 25.07.2019 06:20:04
Видна рука Путина
Видна рука Путина
Пупок не развежется?
Цитата: arhar от 25.07.2019 07:16:14
Пупок не развежется?
Цитата: Skype от 25.07.2019 06:20:04
Видна рука Путина
Видна рука Путина
Пупок не развежется?
У Китая нет,если кто забыл Тяньаньмэнь.Сделают как им надо.Да и Путин так же поступит если прижмет.
Цитата: Zoggyla от 25.07.2019 07:07:37
Эта бомба все таки сработала. Несколько поколений людей, воспитанных на других ценностях, из одного мира вдруг оказались совсем в другом. Им естественно это не по нраву. А государство получило гемор. Антикрым.
Эта бомба все таки сработала. Несколько поколений людей, воспитанных на других ценностях, из одного мира вдруг оказались совсем в другом. Им естественно это не по нраву. А государство получило гемор. Антикрым.
Эти бомбы заложили англосаксы,кучу колоний поделили.Индия и Пакистан....Твари одним словом.