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Империя зла
Потолка больше нет
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danilov 27 Июля 2019 в 09:18:05
Конгрессмены США одобрили законопроект о продлении на 2 года срока наступления потолка госдолга. Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.
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