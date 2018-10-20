Потолка больше нет

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danilov 27 Июля 2019 в 09:18:05
Конгрессмены США одобрили законопроект о продлении на 2 года срока наступления потолка госдолга. Инициатива позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года.
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