Музыкальные стулья

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danilov 28 Июля 2019 в 09:42:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Рамзес от 28.07.2019 08:07:58Они таким образом выживают. Столкновение при таких раскладах неизбежно, если не вмешается проведение. Нужно просто быть к этим делам готовыми.
Англосаксы это как клещ ,я ни когда не желал врагам плохого - да же хоронил.Но здесь пора метеориту упасть где надо.Извините меня но они уже достали.
Англосаксы это как клещ ,я ни когда не желал врагам плохого - да же хоронил.Но здесь пора метеориту упасть где надо.Извините меня но они уже достали.
Бреттон-Вудская система на пределе?Quote:
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". 75 лет назад на Бреттон-Вудской конференции были заложены основы современного мирового экономического порядка. Однако сейчас системе все больше угрожает растущий национализм и протекционизм во всем мире.
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122638
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". 75 лет назад на Бреттон-Вудской конференции были заложены основы современного мирового экономического порядка. Однако сейчас системе все больше угрожает растущий национализм и протекционизм во всем мире.
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122638
В США ипотеку начали выдавать без кредитного рейтинга
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". Таким образом банкиры пытаются возродить спрос на ипотеку. Но 10 лет назад подобные шаги уже привели банковский сектор к катастрофе.
Банк из Висконсина Waterstone Mortgage Corporation, работающий в 48 штатах, объявил, что будет кредитовать людей без кредитной истории.
Waterstone называет свой проект "Нетрадиционная кредитная программа". Для подтверждения благонадежности потенциальных заемщиков она будет использовать другие формы финансовой истории, такие как счета за сотовый телефон, арендная плата, коммунальные услуги и страховые взносы.
По подсчетам Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), около 26 млн американцев не имеют кредитного рейтинга. CFPB также отмечает, что еще 19 млн граждан имеют ограниченную или устаревшую кредитную историю. Это означает, что 18% взрослых американцев являются "кредитными невидимками", подчеркивает Waterstone.
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122633
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". Таким образом банкиры пытаются возродить спрос на ипотеку. Но 10 лет назад подобные шаги уже привели банковский сектор к катастрофе.
Банк из Висконсина Waterstone Mortgage Corporation, работающий в 48 штатах, объявил, что будет кредитовать людей без кредитной истории.
Waterstone называет свой проект "Нетрадиционная кредитная программа". Для подтверждения благонадежности потенциальных заемщиков она будет использовать другие формы финансовой истории, такие как счета за сотовый телефон, арендная плата, коммунальные услуги и страховые взносы.
По подсчетам Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), около 26 млн американцев не имеют кредитного рейтинга. CFPB также отмечает, что еще 19 млн граждан имеют ограниченную или устаревшую кредитную историю. Это означает, что 18% взрослых американцев являются "кредитными невидимками", подчеркивает Waterstone.
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122633
Это фиаско, дядя Сэм
Реформа капитализма. Миллиардеры и бизнес готовы делиться: что их напугало? https://www.bbc.com/russian/features-48975781
16 июля 2019
...
16 июля 2019
...
Quote:
Конгресс не оставляет попыток наказать саудитов за убийство Хашогги
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". Сталкиваясь с противостоянием со стороны Белого дома и республиканцев в сенате, Конгресс США пытается принять закон о санкциях против Саудовской Аравии.
...
Законопроект, представленный членом палаты представителей Томом Малиновски, требует, чтобы администрация Трампа наложила запрет на выдачу виз каждому "иностранцу", причастному к убийству Хашогги, включая кронпринца. И если санкции в законопроекте Менендеса идут дальше, то демократы из палаты представителей смогли получить достаточную поддержку республиканцев, ограничив санкции запретами на выдачу виз.
Источник, знакомый с ситуацией по переговорам, сказал, что расплывчатый законопроект в палате представителей "не более чем холодный политический расчет, что они нуждались в поддержке республиканцев и это была цена этой поддержки".
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122640
26.07
Москва, 26 июля - "Вести.Экономика". Сталкиваясь с противостоянием со стороны Белого дома и республиканцев в сенате, Конгресс США пытается принять закон о санкциях против Саудовской Аравии.
...
Законопроект, представленный членом палаты представителей Томом Малиновски, требует, чтобы администрация Трампа наложила запрет на выдачу виз каждому "иностранцу", причастному к убийству Хашогги, включая кронпринца. И если санкции в законопроекте Менендеса идут дальше, то демократы из палаты представителей смогли получить достаточную поддержку республиканцев, ограничив санкции запретами на выдачу виз.
Источник, знакомый с ситуацией по переговорам, сказал, что расплывчатый законопроект в палате представителей "не более чем холодный политический расчет, что они нуждались в поддержке республиканцев и это была цена этой поддержки".
...
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/122640
Богатые тоже плачут. Кризис социального государства на Западе в 4 графиках https://www.bbc.com/russian/features-47646955
Запад тратит 20% ВВП на социальную поддержку, но люди недовольны
Богатые страны тратят на социальную поддержку в среднем 8 тыс. долларов на человека в год, но несмотря на это, население недовольно. Большинству кажется, что пособия, пенсии и льготы неадекватны, а распределяют их несправедливо.
Картину кризиса социального государства на Западе нарисовал свежий доклад ОЭСР http://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm - клуба богатых стран, пытающихся скорректировать социальную политику на фоне роста популизма и расширения пропасти между богатыми и бедными.
ОЭСР отмечает, что социальная поддержка важна для исправления перегибов капитализма. Благодаря ей прибыль и блага перераспределяются таким образом, чтобы от экономического роста выигрывали все, а неравенство сокращалось, а не обострялось.
...
Запад тратит 20% ВВП на социальную поддержку, но люди недовольны
Богатые страны тратят на социальную поддержку в среднем 8 тыс. долларов на человека в год, но несмотря на это, население недовольно. Большинству кажется, что пособия, пенсии и льготы неадекватны, а распределяют их несправедливо.
Картину кризиса социального государства на Западе нарисовал свежий доклад ОЭСР http://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm - клуба богатых стран, пытающихся скорректировать социальную политику на фоне роста популизма и расширения пропасти между богатыми и бедными.
ОЭСР отмечает, что социальная поддержка важна для исправления перегибов капитализма. Благодаря ей прибыль и блага перераспределяются таким образом, чтобы от экономического роста выигрывали все, а неравенство сокращалось, а не обострялось.
...