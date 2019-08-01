Куала-Лумпур призывает провести открытое расследование крушения Boeing MH17

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danilov 01 Августа 2019 в 10:46:00
Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».
«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — подчеркнул политик.
Министр отметил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.
«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — добавил Абдулла.
https://iz.ru/905036/2019-07-31/malaiziia-prizvala-otkazatsia-ot-obvinenii-v-adres-rossii-po-mh17
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alpha_portal 01.08.2019 в 12:29:43 # 727872