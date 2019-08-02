Рональд Рейган называл представителей стран Африки в ООН «обезьянами»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2019 в 11:01:21
Согласно имеющейся информации, разговор между Рейганом, который тогда был губернатором Калифорнии, и президентом США Ричардом Никсоном состоялся в 1971 году. Рейган был недоволен, что африканские представители во время одного из голосований были против позиции США. На том заседание представители делегации Танзании начали танцевать прямо в зале заседаний после того, как ООН поддержало позицию Китая, а не Тайваня.
«Увидеть этих... обезьян из африканских стран — к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!» — заявил тогда Рейган.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/ronald-reagans-racist-conversation-richard-nixon/595102/
Комментарии, по рейтингу, по дате