 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Рональд Рейган называл представителей стран Африки в ООН «обезьянами»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2019 в 11:01:21
В США опубликовали архивную запись, где бывший президент страны Рональд Рейган называет представителей стран Африки в ООН «обезьянами».



Согласно имеющейся информации, разговор между Рейганом, который тогда был губернатором Калифорнии, и президентом США Ричардом Никсоном состоялся в 1971 году. Рейган был недоволен, что африканские представители во время одного из голосований были против позиции США. На том заседание представители делегации Танзании начали танцевать прямо в зале заседаний после того, как ООН поддержало позицию Китая, а не Тайваня.

«Увидеть этих... обезьян из африканских стран — к черту их, им до сих пор неудобно носить обувь!» — заявил тогда Рейган.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/ronald-reagans-racist-conversation-richard-nixon/595102/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 02.08.2019 в 12:20:39   # 727973
поощрить | покарать
  NBE 02.08.2019 в 12:34:24   # 727975
Раньше у них не было толерантности, и они называли вещи своими именами, пидар, нигер, обезьяна и т.д.
поощрить (4) | покарать
  jumanjiqz 02.08.2019 в 13:41:54   # 727983
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь