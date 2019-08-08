Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей

Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...