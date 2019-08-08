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Империя зла
Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей
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danilov 08 Августа 2019 в 12:01:29
Британская полиция не располагает необходимыми доказательствами для того, чтобы предъявить российскому руководству обвинения в связи с якобы имевшей место попыткой покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Об этом заявил в опубликованном в среду комментарии газете The Guardian замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу.

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 08.08.2019 в 12:08:56   # 728319
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...

Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
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  AleksX 08.08.2019 в 12:22:11   # 728321
Цитата: GoodZone от 08.08.2019 06:08:56
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...

Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)

Так здесь говорится только о причастности руководства РФ, а не в общем о причастности РФ.
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  GoodZone 08.08.2019 в 12:47:12   # 728324
AleksX 08.08.2019 в 12:22:11 # 728321
Прежде чем полемизировать необходимо определить, что такое "российское руководство". Это президент и правительство (высшие исполнительные органы), включать ли сюда Гос.думу (представительный и законодательный орган) например или смотреть на это шире - техничка тоже думает, что без нее все развалится и там сверху одни тупари сидят, даже в корзину для мусора попасть не могут(да простят меня все технички, ваша работа очень нужная)... Мало ли кто и что делает и куда ездит... Так можно за всякую хрень санкции на кого угодно накладывать.
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  Zoggyla 08.08.2019 в 13:07:55   # 728330
Цитата: AleksX от 08.08.2019 06:22:11
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Так здесь говорится только о причастности руководства РФ, а не в общем о причастности РФ.
Ну полная анархия, блад!
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