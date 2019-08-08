Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей

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danilov 08 Августа 2019 в 12:01:29
ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
Цитата: GoodZone от 08.08.2019 06:08:56
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...
Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...
Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
Так здесь говорится только о причастности руководства РФ, а не в общем о причастности РФ.
Прежде чем полемизировать необходимо определить, что такое "российское руководство". Это президент и правительство (высшие исполнительные органы), включать ли сюда Гос.думу (представительный и законодательный орган) например или смотреть на это шире - техничка тоже думает, что без нее все развалится и там сверху одни тупари сидят, даже в корзину для мусора попасть не могут(да простят меня все технички, ваша работа очень нужная)... Мало ли кто и что делает и куда ездит... Так можно за всякую хрень санкции на кого угодно накладывать.
Цитата: AleksX от 08.08.2019 06:22:11Ну полная анархия, блад!
Так здесь говорится только о причастности руководства РФ, а не в общем о причастности РФ.
Цитата: GoodZone от 08.08.2019 06:08:56
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...
Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
Да всем уже пофиг на ваши заявления. цель достигнута, а остальное - издержки... Может еще и извинитесь за всю эту хрень, что вы несли полтора года? заплатите неустойки за экономические санкции, попросите их отменить... а ну да, джентльмены никогда прощения не просят пока по рылу не получат, говнюки...
Там где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила. (Гарольд Ласки)
Так здесь говорится только о причастности руководства РФ, а не в общем о причастности РФ.