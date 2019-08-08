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Империя зла
Столтенберг заявил, что НАТО не давала обещания России о нерасширении
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danilov 08 Августа 2019 в 12:36:41
Сидней, 7 августа. НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса после окончания холодной войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в исследовательском институте в Сиднее.

«Такого обещания не было», — подчеркнул он.

По его словам, для того, чтобы дать такое обещание, страны-участницы альянса должны были провести встречу и принять соответствующее решение. Однако генсек НАТО заверил, что может гарантировать, что такой встречи никогда не было, пишет РИА Новости.

«Решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому таких обещаний России не было», — подчеркнул он.

Опроверг Столтенберг и то, что это обещание России давали США. По его словам, это было бы «абсолютно неприемлемо».

«Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам», — пояснил он.

Напомним, российская сторона придерживается другой точки зрения. В Москве считают, что расширение НАТО на восток идет вразрез с теми гарантиями, которые ранее давали власти западных стран.

Российское руководство пообещала, что на все агрессивные шаги со стороны НАТО последует соразмерный ответ, а тем, кто преследует цель сделать членами альянса Украину или Грузию, стоит задуматься о последствиях своей безответственной политики.

https://riafan.ru/1201993-stoltenberg-zayavil-chto-nato-ne-davala-obeshaniya-rossii-o-nerasshirenii

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 08.08.2019 в 13:05:16   # 728329
Как известно, джентльмен - хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - обратно забрал...
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  Рамзес 08.08.2019 в 13:10:17   # 728331
Цитата: Hairless от 08.08.2019 07:05:16
Как известно, джентльмен - хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - обратно забрал...

На то они джентльмены... Пи...ы обыкновенные.
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