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danilov 11 Августа 2019 в 07:41:06
Рене Бах открыла свою организацию для помощи голодающим детям в городе Джинджа, Уганда, когда ей было 19 лет. Она вдохновлено писала о своем опыте в личном блоге: рассказывала, как жители бедных районов приносили в центр своих истощенных детей, и как она занималась их лечением. Только в деле был один важный момент – у Бах не было медицинского образования. Никакого, даже базового.
По рассказам другого волонтера из США, медсестры Джеки Крамлих, которая заинтересовалась центром, некоторые процедуры в центре (включая подключая катетеров, кислородных масок, переливания крови и другое) выполнялись по руководствам из гугла. В центре помогали четыре местные медсестры, но все медицинские решения принимала Бах. От этого почти каждую неделю умирали дети. При этом центр принимал пациентов с серьезными осложнениями, которыми должны заниматься опытные профессионалы.
Теперь несколько матерей погибших в центре детей подали в суд на Бах. Обвинители утверждают, что это не первый случай, который иллюстрирует подобный «американский подход» к развивающимся странам: «Американцы предполагают, что независимо от их квалификации, что бы они ни делали, будет полезным».
В результате, множество из них, от выпускников колледжей до дипломированных врачей, приезжают в бедные страны для «медицинских миссий», которые полностью игнорируют местные и международные нормы, в результате чего гибнут люди.
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://m.znaj.ua/ru/dossier/108-ulyana-suprun-biografiya-i-dosye
За пять лет ей удалось почти полностью уничтожить систему вакцинации детей и вывести Украину в абсолютного мирового лидера по заболеваемости корью и хрен его ещё знает чем
Как сообщает www.usa.one.06.2019
«Миссионерка» из США якобы выдавала себя за врача, что привело к сотням смертей детей https://usa.one/2019/06/missionerka-iz-ssha-yakoby-vydavala-sebya-za-vracha-chto-privelo-k-sotnyam-smertej-detej/
Жительницу Виргинии обвиняют в управлении организаций в Уганде, выдававшей себя за медицинское учреждение.
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«Миссионерка» из США якобы выдавала себя за врача, что привело к сотням смертей детей https://usa.one/2019/06/missionerka-iz-ssha-yakoby-vydavala-sebya-za-vracha-chto-privelo-k-sotnyam-smertej-detej/
Жительницу Виргинии обвиняют в управлении организаций в Уганде, выдававшей себя за медицинское учреждение.
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Цитата: строитель от 11.08.2019 06:41:14Quote:
"Начинают по финскому протоколу, заканчивают – по американскому". Как в украинских клиниках начался хаос с методиками лечения и при чем тут протоколы Супрун https://strana.ua/articles/analysis/215540-chem-hrozit-otmena-minzdravom-ukrainskikh-protokolov-lechenija-i-vnedrenie-amerikanskikh.html
6 августа 2019
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6 августа 2019
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если лоб твердый, то