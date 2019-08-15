А теперь вы меня можете бить

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danilov 15 Августа 2019 в 09:55:06
Они поймали корреспондента новостного канала Huanqiuwan 环球网 ("Всемирная сеть"), связали и стали на камеру избивать толпой.
Связываемый корреспондент успел сказать:
I love Hong Kong!
我支持香港警察！- Я поддерживаю полицию Гонконга!
你们可以开始打我了！ - Вы можете начинать меня бить!
Видео смелых действий протестующих:
Власти КНР назвали близким к теракту захват демонстрантами журналиста в аэропорту Гонконга
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 15.08.2019 в 10:43:23 # 728889
Далеко пойдёт.
Цитата: Практичный от 15.08.2019 04:43:23
Один я вижу что это голимая постановка ? Я дома машину мою у меня травмы серьезней
Один я вижу что это голимая постановка ? Я дома машину мою у меня травмы серьезней
Ну если у вас после мойки машины такие же синяки появляются, то у меня для вас плохие новости, вы рукожопый анальненок!
Ну если у вас после мойки машины такие же синяки появляются, то у меня для вас плохие новости, вы рукожопый анальненок!