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Империя зла
А теперь вы меня можете бить
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danilov 15 Августа 2019 в 09:55:06
В ночь с 13 на 14 августа "мирные протестующие" бесчинствовали в аэропорту Гонконга.
Они поймали корреспондента новостного канала Huanqiuwan 环球网 ("Всемирная сеть"), связали и стали на камеру избивать толпой.
Связываемый корреспондент успел сказать:
I love Hong Kong!
我支持香港警察！- Я поддерживаю полицию Гонконга!
你们可以开始打我了！ - Вы можете начинать меня бить!

Видео смелых действий протестующих:



Власти КНР назвали близким к теракту захват демонстрантами журналиста в аэропорту Гонконга
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 15.08.2019 в 10:43:23   # 728889
Один я вижу что это голимая постановка ? Я дома машину мою у меня травмы серьезней
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  Маке0912 15.08.2019 в 10:54:24   # 728892
Мученик за власть.
Далеко пойдёт.
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  jumanjiqz 15.08.2019 в 12:57:13   # 728905
Цитата: Практичный от 15.08.2019 04:43:23
Один я вижу что это голимая постановка ? Я дома машину мою у меня травмы серьезней

Ну если у вас после мойки машины такие же синяки появляются, то у меня для вас плохие новости, вы рукожопый анальненок!
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  SPYKER X 15.08.2019 в 13:20:46   # 728908
Quote:
Ну если у вас после мойки машины такие же синяки появляются, то у меня для вас плохие новости, вы рукожопый анальненок!
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  stasik02 15.08.2019 в 15:45:50   # 728922
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  Druid 15.08.2019 в 16:04:14   # 728923
Стасик - гондурасик!
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