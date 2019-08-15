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Империя зла
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
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GoodZone 15 Августа 2019 в 14:18:43
Корпорация Microsoft официально признала, что прослушивает и записывает отдельные записи разговоров пользователей Skype и голосового помощника Cortana, сообщает Motherboard. Сейчас об этом сообщается в обновленной политике конфиденциальности компании и на ее веб-страницах.

Подтвердить факт прослушки компания решила после материала Motherboard. В нем говорилось, что Microsoft отправляла сторонним сотрудникам аудиозаписи разговоров пользователей, в которых содержались в том числе личные данные клиентов компании. Эти записи расшифровывались и переводились.

«Мы осознали, что можем делать эту работу лучше и прямо указывать, что наши сотрудники или работники по контракту иногда изучают эти данные», — сообщил представитель Microsoft.

В компании решили сохранить функционал приложений без изменений, ограничившись указанием того, что записи иногда могут быть прослушаны и расшифрованы в текстовом формате. Microsoft добавила, что дает юзерам возможность удалять подобные записи с помощью специальной утилиты.

Ранее корпорация Google призналась в подобной практике. В компании рассказали, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику. Такой шаг в Google объяснили желанием улучшить распознавание языков.

https://lenta.ru/news/2019/08/15/microsoft_listens/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 15.08.2019 в 14:48:06   # 728917
И че они там услышали,фигню некчемную, 99% людей не о чем разговаривают,
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