Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

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GoodZone 15 Августа 2019 в 14:18:43
Подтвердить факт прослушки компания решила после материала Motherboard. В нем говорилось, что Microsoft отправляла сторонним сотрудникам аудиозаписи разговоров пользователей, в которых содержались в том числе личные данные клиентов компании. Эти записи расшифровывались и переводились.
«Мы осознали, что можем делать эту работу лучше и прямо указывать, что наши сотрудники или работники по контракту иногда изучают эти данные», — сообщил представитель Microsoft.
В компании решили сохранить функционал приложений без изменений, ограничившись указанием того, что записи иногда могут быть прослушаны и расшифрованы в текстовом формате. Microsoft добавила, что дает юзерам возможность удалять подобные записи с помощью специальной утилиты.
Ранее корпорация Google призналась в подобной практике. В компании рассказали, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику. Такой шаг в Google объяснили желанием улучшить распознавание языков.
https://lenta.ru/news/2019/08/15/microsoft_listens/