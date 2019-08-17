Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17

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danilov 17 Августа 2019 в 13:35:22
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.
"Мой клиент (Реш — ред) предложил вам раскрыть информацию непосредственно следственной группе ССГ, прокуратуре Нидерландов или любой пострадавшей или привлеченной стране, но только при условии, что публичность будет гарантирована благодаря присутствию международных СМИ и соответствующих государств. Кроме того, г-н Реш также четко указывает, что информатор знает об этой выбранной процедуре, согласен с ней и не боится за свою безопасность. Однако г-н Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. Он удивлен, но должен принять это… Возможности сделать заявление без участия общественности нет. Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность», — говорится в письме адвоката немецкого детектива.
Текст письма находится в распоряжении РИА Новости, оно было отправлено в пятницу в прокуратуру Нидерландов.
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Расследование Реша
Заказчик расследования, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов за сведения о причинах катастрофы. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах - евро, долларах США и швейцарских франках. По словам Реша, он неоднократно получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, в его квартире проводился обыск, его банковскую ячейку, в которой хранился документ по делу MH17, вскрыли в Швейцарии по требованию Нидерландов.
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https://ria.ru/20190816/1557570537.html
Расследование Реша
Заказчик расследования, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов за сведения о причинах катастрофы. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах - евро, долларах США и швейцарских франках. По словам Реша, он неоднократно получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, в его квартире проводился обыск, его банковскую ячейку, в которой хранился документ по делу MH17, вскрыли в Швейцарии по требованию Нидерландов.
...
https://ria.ru/20190816/1557570537.html