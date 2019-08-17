Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу МН17

...Расследование РешаЗаказчик расследования, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов за сведения о причинах катастрофы. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах - евро, долларах США и швейцарских франках. По словам Реша, он неоднократно получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, в его квартире проводился обыск, его банковскую ячейку, в которой хранился документ по делу MH17, вскрыли в Швейцарии по требованию Нидерландов....