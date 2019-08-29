Трамп назвал космос следующей областью военных действий

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danilov 30 Августа 2019 в 10:52:59
"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех", - сказал он.
По его словам, теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий, равно как и "землю, море, воздух и киберпространство".
Он также заявил, что целью космического командования станет обеспечение доминирования США в космосе.
"Мы знаем, что лучший способ предотвращения конфликтов - это подготовиться к победе", - сказал он и выразил уверенность, что "ни один враг на земле никогда не приблизится к мощи американских вооруженных сил".
Трамп добавил, что скоро также "будут созданы космические войска" США. В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.
https://ria.ru/20190829/1558058337.html
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