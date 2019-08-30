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Империя зла
США собрались потребовать от Китая императорские долги
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danilov 30 Августа 2019 в 10:55:30
Держатели китайский облигаций докоммунистического периода призывают Белый дом истребовать с Китая долги по этим бумагам, выпущенным еще во времена императоров.

Императорские облигации выпускались в начале ХХ века. Теперь их можно найти на чердаках и в подвалах американцев, а также на eBay, где облигации являются предметом коллекционирования. Каждая облигация стоит несколько сотен долларов, пишет Bloomberg.

Однако теперь держатели этих ценных бумаг предлагают президенту США Дональду Трампу на фоне торговой войны с Китаем вспомнить об этих долговых обязательствах, появившихся еще до основания КНР.

Китайская народная республика, указывает агентство, никогда не признавала долг имперской династии.

Утверждается, что Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций. По их расчетам, Китай должен Соединенным Штатам более 1 трлн долларов.

https://vz.ru/news/2019/8/29/995071.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 30.08.2019 в 11:03:29   # 730312
И Аляску верните, чтоб два раза не вставать
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