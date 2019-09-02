Армия Израиля созналась в поджоге ливанских лесов беспилотниками

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danilov 02 Сентября 2019 в 15:02:58
«Некоторое время назад пожары вспыхнули в районе «голубой линии» между Израилем и Ливаном. Пожары — результат операций армии обороны Израиля в районе», — сказал собеседник агентства.
Ранее телеканал Al Manar сообщал, что израильские беспилотники подожгли леса на ливано-израильской границе, сбросив в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра снаряды с зажигательной смесью.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 02.09.2019 в 21:35:12 # 730437
Но жечь леса нехорошо. Лучше на шалбаны играйте.