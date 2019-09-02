Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне

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danilov 02 Сентября 2019 в 15:08:18
Американская пошлина в 15% коснется китайских товаров объемом в 112 млрд долларов, в том числе одежды и обуви. Таким образом, пошлины распространяются на более чем на две трети товаров массового потребления, импортируемого в Штаты из Китая, в том числе на 87% текстильной продукции производства КНР, передает «Интерфакс».
Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти – впервые с начала торговой войны под пошлины попало топливо, сообщает Reuters.
Общий объем обложенных пошлинами Китая американских товаров – 75 млрд долларов. Тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1 тыс. 717 наименований товаров, произведенных в США.
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