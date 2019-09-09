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danilov 09 Сентября 2019 в 09:55:23
Дипломатам передали петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга для соблюдения демократических прав на автономной территории.
Демонстранты просят США оказать поддержку Гонконгу и принять акт о правах человека и демократии в Гонконге.
"Президент Трамп, защити нас!", "Даешь демократию в Гонконге!" — написано на транспарантах участников акции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 09.09.2019 07:52:22
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.
Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.
Цитата: Рамзес от 09.09.2019 13:00:22чем больше проблем будет у китая, тем дольше нам будет спокойнее, старик сосо был тот еще душегуб, но понимал это как никто другой, потому и делал все, чтоб гражданка на просторах поднебесной длилась как можно дольше.
Л
Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.
Л
Цитата: arhar от 09.09.2019 07:52:22
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.
Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.