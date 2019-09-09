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Империя зла
Трамп, защити нас!
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danilov 09 Сентября 2019 в 09:55:23
Митингующие с американскими флагами в руках собрались в Гонконге перед зданием генконсульства США в центре города. Митинг проходит с разрешения властей.



Дипломатам передали петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга для соблюдения демократических прав на автономной территории.

Демонстранты просят США оказать поддержку Гонконгу и принять акт о правах человека и демократии в Гонконге.

"Президент Трамп, защити нас!", "Даешь демократию в Гонконге!" — написано на транспарантах участников акции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 09.09.2019 в 10:06:33   # 730695
Белоленточники по-гонконгски . С современным китаем такие номера не проходят, время опиумных войн прошло. Да и началось то все с мелочи, предлог нужен был, давно готовились, причем не гонконгцы, они - мясо...
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  charg 09.09.2019 в 10:17:13   # 730696
трампвведивойска
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  Рамзес 09.09.2019 в 11:19:18   # 730697
Все по одной методичке...
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  Konstant 09.09.2019 в 11:40:53   # 730698
Выслать бы всех правозащитничков
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  arhar 09.09.2019 в 13:52:22   # 730700
как тут за китай душой болеют.
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  Рамзес 09.09.2019 в 19:00:22   # 730726
Л
Цитата: arhar от 09.09.2019 07:52:22
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.

Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.
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  arhar 09.09.2019 в 19:44:22   # 730730
Цитата: Рамзес от 09.09.2019 13:00:22
Л
Цитата: arhar от 09.09.2019 07:52:22
как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.

Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.
чем больше проблем будет у китая, тем дольше нам будет спокойнее, старик сосо был тот еще душегуб, но понимал это как никто другой, потому и делал все, чтоб гражданка на просторах поднебесной длилась как можно дольше.
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