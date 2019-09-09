Трамп, защити нас!

Цитата: arhar от

как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют. как тут за китай душой болеют.[/quoteД[quote name=arhar link=previd=106664#730700 date=1568015542]как тут за китай душой болеют.

Да не за Китай ,а заразу которая дерьмократия зовется,как цветные революции которые страны разрушают.