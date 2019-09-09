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Империя зла
В Бельгии детей просвещают
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danilov 09 Сентября 2019 в 10:04:50
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Даун
09.09.2019 в 15:07:08
# 730704
Конченные
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Рамзес
09.09.2019 в 16:16:41
# 730707
Еще нам эти "ценности" навязать пытаются - идите...
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Софруджу
09.09.2019 в 17:22:49
# 730717
Ебанутые в прямом и переносном смысле
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taraz1974
09.09.2019 в 17:35:51
# 730719
Дети в шоке! Тётя стонет - тёте больно!
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Сила
09.09.2019 в 18:14:57
# 730724
а мы в школьные времена порнуху смотрели, полный портфель фильмов вместо учебников порой. а тут прям порно театр
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Konstant
09.09.2019 в 19:18:03
# 730728
А вы рекламу про сиськалар слышали я ржал цивилизациямлин
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