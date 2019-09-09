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Империя зла
В Бельгии детей просвещают
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danilov 09 Сентября 2019 в 10:04:50
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  Даун 09.09.2019 в 15:07:08   # 730704
Конченные
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  Рамзес 09.09.2019 в 16:16:41   # 730707
Еще нам эти "ценности" навязать пытаются - идите...
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  Софруджу 09.09.2019 в 17:22:49   # 730717

Ебанутые в прямом и переносном смысле
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  taraz1974 09.09.2019 в 17:35:51   # 730719
Дети в шоке! Тётя стонет - тёте больно!
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  Сила 09.09.2019 в 18:14:57   # 730724
а мы в школьные времена порнуху смотрели, полный портфель фильмов вместо учебников порой. а тут прям порно театр
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  Konstant 09.09.2019 в 19:18:03   # 730728
А вы рекламу про сиськалар слышали я ржал цивилизациямлин
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