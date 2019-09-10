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Империя зла
Шведский ученый призвал отменить «консервативное» табу на каннибализм
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GoodZone 10 Сентября 2019 в 19:56:46
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд предложил употреблять в пищу мясо, полученное из трупов людей, сообщает The New York Post.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд на научном симпозиуме Gastro в шведской столице выразил мнение, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, передает РИА «Новости».

Аргумент шведа о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?» «Консервативные» табу против каннибализма, по словам Содерлунда, изменятся, если люди попробуют человечину.

На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем, а сам ученый сказал, что он открыт для этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным... Я должен сказать... Я был бы готов хотя бы попробовать это», – сказал он.

В качестве альтернативы он также предложил «более реальные» варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.

Издание отмечает, что идеям профессора может помешать опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов, что привело к эпидемии «болезни Куру».

Напомним, в ноябре 2018 года праправнук русского путешественника, Николай Миклухо-Маклай рассказал, что случаев каннибализма в Папуа-Новой Гвинее за последнее время выявлено не было.

https://vz.ru/news/2019/9/10/996896.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 10.09.2019 в 20:29:43   # 730784
Пристрелить сразу такого копченого, дабы неповадно было другим.
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  старик 10.09.2019 в 20:39:38   # 730788
Запад распахнул окно Овертона! Через десяток лет будут жрать друг друга и бубнить о толерантности. Либералы вперед, на защиту "цивилизованных " стран. А лучше сожрите друг друга!
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  Маке0912 10.09.2019 в 20:59:03   # 730789
Правильно сказал, лучше сожрите друг друга.
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  Galent 10.09.2019 в 21:33:39   # 730791
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  Galent 10.09.2019 в 21:52:50   # 730792
С помощью этой технологии заинтересованные круги на Западе смогли легализовать и превратить ЛГБТ в норму для общества.
Теперь походу у них на очереди каннибализм... еще лет 5-10 подождать и возможно сказка станет былью.
Как пример показ практически в положительном свете Ганнибала Лектора в сиквелах "Молчания ягнят".
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  Aлекс 11.09.2019 в 07:48:11   # 730804
Папуас папуасу друг, товарищ и корм
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