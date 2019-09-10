Шведский ученый призвал отменить «консервативное» табу на каннибализм

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GoodZone 10 Сентября 2019 в 19:56:46
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд на научном симпозиуме Gastro в шведской столице выразил мнение, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, передает РИА «Новости».
Аргумент шведа о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии «Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?» «Консервативные» табу против каннибализма, по словам Содерлунда, изменятся, если люди попробуют человечину.
На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем, а сам ученый сказал, что он открыт для этой идеи.
«Я чувствую некоторую нерешительность, но не выгляжу чрезмерно консервативным... Я должен сказать... Я был бы готов хотя бы попробовать это», – сказал он.
В качестве альтернативы он также предложил «более реальные» варианты, такие как поедание домашних животных и насекомых.
Издание отмечает, что идеям профессора может помешать опасность каннибализма для здоровья. Например, до 1960-х годов аборигены Папуа-Новой Гвинеи практиковали поедание своих мертвецов, что привело к эпидемии «болезни Куру».
Напомним, в ноябре 2018 года праправнук русского путешественника, Николай Миклухо-Маклай рассказал, что случаев каннибализма в Папуа-Новой Гвинее за последнее время выявлено не было.
https://vz.ru/news/2019/9/10/996896.html
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Теперь походу у них на очереди каннибализм... еще лет 5-10 подождать и возможно сказка станет былью.
Как пример показ практически в положительном свете Ганнибала Лектора в сиквелах "Молчания ягнят".