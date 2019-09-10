Россия не исключила переноса части переговоров из штаб-квартиры ООН в США

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danilov 10 Сентября 2019 в 19:54:11
«США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН. Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов», – сказал Крутских, в ходе заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности, передает ТАСС.
Он добавил, что миру угрожает глобальная кибервойна, в случае, если страны совместными усилиями не смогут найти способ борьбы с киберугрозами.
Штаб-квартира ООН в США расположена в городе Нью-Йорк, здания находятся в восточной части Манхэттена.
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