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Империя зла
Россия не исключила переноса части переговоров из штаб-квартиры ООН в США
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danilov 10 Сентября 2019 в 19:54:11
Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проблем с визами, заявил спецпредставитель российского президента по информационной безопасности Андрей Крутских.
«США, по факту, цензурируют состав наших переговорных команд, а визовую войну распространяют на ООН. Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов», – сказал Крутских, в ходе заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности, передает ТАСС.
Он добавил, что миру угрожает глобальная кибервойна, в случае, если страны совместными усилиями не смогут найти способ борьбы с киберугрозами.
Штаб-квартира ООН в США расположена в городе Нью-Йорк, здания находятся в восточной части Манхэттена.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.09.2019 в 20:35:45   # 730787
Вот я и говорю что великая нация опустилась до уровня унитаза! Срать под дверью удел великих?
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