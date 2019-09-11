Колокольчики храбрых мышей: спецслужбы через Bellingcat сливают информацию The insider

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Гость 11 Сентября 2019 в 15:34:00
Впрочем, о компетенции Хиггинса и его команды написано немало статей и комментариев экспертов, среди которых есть и авторы метода анализа изображений.
Интересно, что интернет-издание The insider Романа Доброхотова молниеносно тиражирует информацию, публикуемую площадкой Хиггинса, однако не проводит собственных расследований. Конечно, The insider заявляет, что расследует совместно с Bellingcat, но освещает лишь инциденты, которые интересны партнерам, отделываясь отписками от наиболее близких российскому читателю внутриполитических вопросов.
Одна "Серебряная звезда" на двоих
По поводу доли участия правдорубов из The insider в расследованиях что-либо сказать сложно, так как сами инсайдеры в своих публикациях либо скромно молчат, либо ссылаются на некий источник, который, конечно же, раскрывать нельзя.
Интересный факт был отмечен внимательными российскими читателями и журналистами BBC. В сентябре 2018 года после доклада Bellingcat на основе материалов The insider Доброхотов признался, что не знает, как были получены сведения о паспортах, так как команда Хиггинса передала им информацию. Впрочем, такая путаница вполне вероятна, когда у готовых материалов единственный источник.
"Российский объект Далси" № 770-001
Помимо путаницы в показаниях у российских расследователей обнаруживается еще немало удивительных противоречий и темных пятен. С 2016 года Федеральная миграционная служба (ФМС) России упразднена, а ее функции переданы Главному управлению по вопросам миграции министерства внутренних дел (МВД) РФ. В связи с этим крайне удивительно, что источники в полиции не могут с уверенностью сказать, какова специализация подразделения МВД с кодом 770-001, особенно если учесть статистику преступлений совершаемых в столице ее гостями и эмигрантами. К тому же совершенно неясно, почему сотрудники-контактеры из МВД не могут оказать содействие The insider, посмотрев информацию в "интегрированном банке данных" регионального или федерального уровня (ИБД-Р, ИБД-Ф), чтобы помочь Bellingcat с частью расследования по внутренним российским паспортам наемников? Такое возможно, только если контакт в полиции расследователей из The insider и Bellingcat это некий недавно прибывший на службу сержант полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, не соприкасавшийся по работе с сотрудниками дознания и следствия. Но и это не слишком-то вероятно.
Базу с торрента или радиорынка?
"Инсайдеры" Доброхотова, как и "мышки" Хиггинса, проводящие расследования с помощью открытых источников, опираются в своей работе на базы данных, полученные с торрентов или купленные в других местах, где достоверность информации не подтверждена. Примечательно, что помимо скриншотов таблиц из Excel и приложений, подлинность и принадлежность которых невозможно проверить, горе-пинкертоны из обеих команд не предоставляют практически никаких доказательств, зачастую подкрепляя их "косвенными средствами". Как, например, в статье "Наемники Вагнера с паспортами ГРУ" количественным исследованием случайной выборки из списков предположительно паспортов сотрудников ГРУ. Безусловно, валидность подобного исследования сомнительна, а если задаться вопросом о достоверности и актуальности данных в списках, то ее обоснование не представляется возможным.
"Инсайдеры с колокольчиками"
Про Доброхотова - политолога по образованию, ярого сторонника майдана, называющего военнослужащих ВСУ своими, а две трети россиян латентными преступниками и фашистами - в Интернете написано немало статей, есть британский фильм "Roman vs Kremlin" (Aljazeera England), фотографии с Романом на праздновании Дня независимости США в посольстве и другие интересные материалы. К сожалению, его коллеги-расследователи известны менее. Примечательно, что среди них нет ни одного человека с профильным образованием, предполагающим работу по такому специфическому поиску и анализу данных в Интернете. Конечно же, все вышесказанное не является прямым доказательством того, что "инсайдерам" напрямую сливают информацию иностранные спецслужбы. Однако на данный момент The insider представляет собой явный инструмент распространения готовых пропагандистских материалов без исходников в первую голову Bellingcat, а также некоторых подобных проектов близких к иностранным военным организациям, исследовательскую работу которых так же не представляется возможности проверить.
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