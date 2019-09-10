Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал аннексировать часть Западного берега на границе с Иорданией

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danilov 12 Сентября 2019 в 09:22:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах, Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
«Такие шаги, в случае реализации, будут серьезным нарушением международного права. Они будут иметь разрушительные последствия для возрождения переговоров и мира в регионе, при этом серьезно подрывая жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств», — говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.
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