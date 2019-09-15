Атака Дронов на саудовский НПЗ

Saudi Oil Output Cut in Half After Drones Strike Aramco Site https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-14/saudi-aramco-contain-fires-at-facilities-attacked-by-drones?srnd=premium-europe

Госсекретарь США Майкл Помпео в своем твиттере заявил, что нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена и он непосредственно обвинял Иран, но также не представил никаких доказательств для этого заключения. Президент Дональд Трамп разговаривал по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, но не дал никаких комментариев. Доу Джонс сообщил, что саудовские и американские чиновники расследуют возможность запуска крылатых ракет из Ирака, который гораздо ближе, чем Йемен.

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Саудовская Арамко, которая в августе добывала около 9,8 млн баррелей в день, сможет обеспечивать клиентов снабжением в течение нескольких недель, используя глобальную сеть хранения данных. Саудовцы держат миллионы баррелей в резервуарах в самом королевстве, а также три стратегических места по всему миру: Роттердам в Нидерландах, Окинава в Японии и Сиди Керир на средиземноморском побережье Египта.

Министерство энергетики США заявило, что оно готово окунуться в стратегические запасы нефти и нефтепродуктов в случае необходимости, чтобы компенсировать любые нарушения рынка.

Международное энергетическое агентство, отвечающее за управление нефтяными запасами промышленно развитых стран мира, заявило, что оно следит за ситуацией, но мир хорошо снабжен коммерческими запасами.

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Нападения были осуществлены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов - беспилотных летательных аппаратов - и были совершены после сотрудничества разведчиков со стороны жителей Саудовской Аравии, сообщает йеменское информационное агентство Saba, ссылаясь на представителя Houthi Яхья Сари.

«Наши предстоящие операции будут расширяться и будут более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду» в отношении Йемена, сказал он.

За прошедший год нефтяные месторождения и трубопроводы Саудовской Аравии стали объектом нападений, часто с использованием беспилотников, причем инциденты в основном были заявлены йеменскими повстанцами. Напряженность в Персидском заливе - натравливание Саудовской Аравии и ее союзников, включая Объединенные Арабские Эмираты, против регионального противника Ирана - высветило риск для мировых поставок нефти.

Субботняя атака самая большая и изощренная. Согласно докладу ООН, силы Хути использовали малые и средние беспилотные летательные аппараты для выполнения различных функций. Некоторые из них загружены боеприпасами для использования в качестве «дронов камикадзе» с дальностью до 1500 километров (932 мили).

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Атаки происходят, когда Aramco, официально известная как Saudi Arabian Oil Co., ускоряет подготовку к первичному публичному предложению. Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что энергетический гигант выбрал банки для продажи акций и может перечислить их уже в ноябре.

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