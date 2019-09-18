США наглядно показали ядерную войну с Россией

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danilov 18 Сентября 2019 в 16:51:19
Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты.
Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.
В последствии от «локального» конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.
По мнению ученых, за последние два года риск ядерной войны резко возрос, в том числе из-за недавнего выхода США и РФ из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 18.09.2019 12:06:42
Путешествие во времени. Назад в СССР. Как будто газету Правда читаешь и программу Время смотришь. Та же и такая же хуйня. Путин такое же фуло с мультиками в своем послании показывал.
Путешествие во времени. Назад в СССР. Как будто газету Правда читаешь и программу Время смотришь. Та же и такая же хуйня. Путин такое же фуло с мультиками в своем послании показывал.
Ну я бы не стал сомневаться,в Сирии показали что армия совсем не мультяшная.
Цитата: Рамзес от 18.09.2019 11:46:40
Если Россия нанесет удар - это будет последний удар человечеству.
Если Россия нанесет удар - это будет последний удар человечеству.
Последствия от ядерного оружия сильно преувеличены, Большей части человечества будет пох, пострадают только крупные города воюющих стран, к примеру в нашем Семиплатинске испытали свыше 300 бомб и люди до сих пор живут в этой области.
KapitanNemo 18.09.2019 в 20:45:45 # 731290
Представьте железнодорожный грузовой состав длиной от Москвы до Владивостока загруженный взрывчаткой - вся эта взрывная мощь придется на один город.