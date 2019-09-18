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Империя зла
США наглядно показали ядерную войну с Россией
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danilov 18 Сентября 2019 в 16:51:19
Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного «ограниченного» ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера.
Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты.
Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.
В последствии от «локального» конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.
По мнению ученых, за последние два года риск ядерной войны резко возрос, в том числе из-за недавнего выхода США и РФ из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 18.09.2019 в 17:39:37   # 731271
Бред полнейший, с самого начала - "Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии".
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  Рамзес 18.09.2019 в 17:46:40   # 731272
Если Россия нанесет удар - это будет последний удар человечеству.
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  Walter 18.09.2019 в 18:06:42   # 731273
Путешествие во времени. Назад в СССР. Как будто газету Правда читаешь и программу Время смотришь. Та же и такая же хуйня. Путин такое же фуло с мультиками в своем послании показывал.
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  старик 18.09.2019 в 18:42:31   # 731279
Одно я понял: Европе не жить при любом раскладе, так может задумается старуха с кем дружить, и с кем не спать?
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  Рамзес 18.09.2019 в 18:43:53   # 731280
Цитата: Walter от 18.09.2019 12:06:42
Путешествие во времени. Назад в СССР. Как будто газету Правда читаешь и программу Время смотришь. Та же и такая же хуйня. Путин такое же фуло с мультиками в своем послании показывал.

Ну я бы не стал сомневаться,в Сирии показали что армия совсем не мультяшная.
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  romario 18.09.2019 в 18:47:29   # 731282
Казахстан тоже попадает под американские ракеты
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  Xplod 18.09.2019 в 19:02:46   # 731285
Цитата: Рамзес от 18.09.2019 11:46:40
Если Россия нанесет удар - это будет последний удар человечеству.


Последствия от ядерного оружия сильно преувеличены, Большей части человечества будет пох, пострадают только крупные города воюющих стран, к примеру в нашем Семиплатинске испытали свыше 300 бомб и люди до сих пор живут в этой области.
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  arhar 18.09.2019 в 19:32:03   # 731287
старик как всегда жжет)))
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  NBE 18.09.2019 в 19:43:49   # 731289
Бред, при ядерной войне никто себя не будет ограничивать, ядерное оружие является последним этапом противостояния, цель которого полное уничтожение противника (его армии, его земли, его городов). А кто думает отсидеться, и сравнивает одиночные испытания в Семипалатинске с ядерной войной - блажен тот кто не ведает...
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  KapitanNemo 18.09.2019 в 20:45:45   # 731290
Маршал СССР Дмитрий Язов для наглядности привел пример, что такое одна ядерная бомба.
Представьте железнодорожный грузовой состав длиной от Москвы до Владивостока загруженный взрывчаткой - вся эта взрывная мощь придется на один город.
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  koshkoed 18.09.2019 в 21:17:09   # 731293
Пацаны, все норм, шымкент не пострадает, расходимся!
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