Наивный американский вьюноша этот Сноуден. Не мазохист ли?

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danilov 20 Сентября 2019 в 09:55:39
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «сейчас не время» предоставлять убежище экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.
Об этом, как сообщает Associated Press, он заявил телеканалу CNews.
По словам министра, в 2013 году, когда Сноуден впервые попросил убежища во Франции, французское правительство «сочло, что сейчас не время».
«Я не вижу, чтобы что-то изменилось», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.
PS
Ничему история Ассанжа не научила.
Сидит в России, интервью раздаёт, гуляет по Москве...
Так нет, ещё и в Гуантанамо побывать захотелось.
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