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Империя зла
Наивный американский вьюноша этот Сноуден. Не мазохист ли?
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danilov 20 Сентября 2019 в 09:55:39
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «сейчас не время» предоставлять убежище экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

Об этом, как сообщает Associated Press, он заявил телеканалу CNews.

По словам министра, в 2013 году, когда Сноуден впервые попросил убежища во Франции, французское правительство «сочло, что сейчас не время».

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

PS
Ничему история Ассанжа не научила.
Сидит в России, интервью раздаёт, гуляет по Москве...
Так нет, ещё и в Гуантанамо побывать захотелось.
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