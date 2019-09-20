Лавров заявил о размещении США оружия в космосе

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danilov 20 Сентября 2019 в 16:27:34
«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — говорится в статье, размещенной на сайте российского МИДа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое командование Космическими войсками США, которое официально начало свою работу, будет «защищать интересы Соединенных Штатов в космосе». Глава Белого дома подчеркнул, что это «очевидно сейчас для всех».
В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что космос станет областью военных действий будущего. «Медленно, но верно все идет к этому», — сказал он.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2724726.html