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Империя зла
Лавров заявил о размещении США оружия в космосе
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danilov 20 Сентября 2019 в 16:27:34
Москва, 20 сентября 2019, 07:42 — REGNUM Соединенные Штаты приступили к реализации своих планов по размещению оружия в космосе, об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — говорится в статье, размещенной на сайте российского МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое командование Космическими войсками США, которое официально начало свою работу, будет «защищать интересы Соединенных Штатов в космосе». Глава Белого дома подчеркнул, что это «очевидно сейчас для всех».
В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что космос станет областью военных действий будущего. «Медленно, но верно все идет к этому», — сказал он.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2724726.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 20.09.2019 в 16:38:10   # 731532
Ну СШП СОИ просрали,опять втягивают...
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