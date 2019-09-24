Эстония отвергла факт освобождения страны Красной армией от фашистов

МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от немецко-фашистских захватчиков, и назвал «исторически неточными» заявления МИД России об освобождении этого государства.
«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была «освобождена» советскими войсками. Эстонская Республика не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как нацистской Германией, так и Советским Союзом. Так называемое освобождение было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», – цитирует заявление ведомства RT.
Российское посольство в Эстонии ответило, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».
«И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боев с нацистами», – заключили в дипмиссии.
Напомним, в сентябре Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.