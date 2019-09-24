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Империя зла
Эстония отвергла факт освобождения страны Красной армией от фашистов
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GoodZone 24 Сентября 2019 в 15:52:37
МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от немецко-фашистских захватчиков, и назвал «исторически неточными» заявления МИД России об освобождении этого государства.

«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была «освобождена» советскими войсками. Эстонская Республика не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована как нацистской Германией, так и Советским Союзом. Так называемое освобождение было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», – цитирует заявление ведомства RT.

Российское посольство в Эстонии ответило, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».

«И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боев с нацистами», – заключили в дипмиссии.

Напомним, в сентябре Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

https://vz.ru/news/2019/9/23/999288.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 24.09.2019 в 17:15:58   # 731869
Quote:
МИД Эстонии заявил, что Красная армия не освобождала страну от немецко-фашистских захватчиков

То есть захватчики до сих пор там?
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