Президент Бразилии заявил, что Амазония не является "наследием человечества"

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danilov 25 Сентября 2019 в 10:06:11
По его словам, подобные выводы, как и представление об Амазонии как "легких планеты", являются "ошибочными".
"Некоторые страны вместо того, чтобы помогать,... ведут себя неуважительно в стиле колониальной политики... Амазония не опустошена и не охвачена лесными пожарами, как неверно заявляют СМИ", - сказал президент Бразилии.
"Мы отвергаем попытки использования экологической повестки дня или вопросов, касающихся индейских племен, как инструмент политико-экономического давления со стороны других стран", - добавил Болсонару.
Он также заявил, что ряд стран используют индейские племена Амазонии в качестве "инструментов информационной войны" против Бразилии. Он напомнил, что Бразилия использует лишь 8% своей территории для производства продуктов питания, в то время как во Франции или Германии эта цифра превышает 50%. Болсонару также категорически заявил, что Бразилия не планирует выделить более 20% своей территории для проживания индейских племен, как требуют некоторые страны. По его словам, для индейцев выделено уже 14% территории страны, и более 70 племен имеют собственное самоуправление, культуру и традиции.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.
РИА Новости