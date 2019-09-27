Трамп назвал репортёров "подонками"

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danilov 27 Сентября 2019 в 09:18:09
Все еще неизвестный осведомитель признал, что он не слушал телефонный звонок Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сослался на информацию от более чем шести американских чиновников, которую он получил за последние четыре месяца как части "официального межведомственного обмена".
"По сути, этот человек никогда не видел отчет, никогда не видел звонок, ОН НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЗВОНОК, услышал что-то и решил, что он или она, кто бы то ни было, черт возьми, они почти шпионы", - сказал Трамп, потребовав назвать имя человека, который выдал информацию, этих "шпионов и изменников".
/The Los Angeles Times/
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