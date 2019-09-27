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Империя зла
Трамп назвал репортёров "подонками"
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danilov 27 Сентября 2019 в 09:18:09
Выступая на частном завтраке в Нью-Йорке, Дональд Трамп назвал репортеров "подонками" и весьма гневно отреагировал на новый процесс по импичменту, который был спровоцирован жалобой некоего разоблачителя из разведки, утверждающей, что Трамп пытался убедить украинского лидера вмешаться в выборы 2020 года.

Все еще неизвестный осведомитель признал, что он не слушал телефонный звонок Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сослался на информацию от более чем шести американских чиновников, которую он получил за последние четыре месяца как части "официального межведомственного обмена".

"По сути, этот человек никогда не видел отчет, никогда не видел звонок, ОН НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЗВОНОК, услышал что-то и решил, что он или она, кто бы то ни было, черт возьми, они почти шпионы", - сказал Трамп, потребовав назвать имя человека, который выдал информацию, этих "шпионов и изменников".

/The Los Angeles Times/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 27.09.2019 в 10:15:28   # 732117
В общем-то он прав. Судя по качеству того, что пишут и вещают, большинство журнализдов ( также разнообразных блогеров) готовы почти на все ради сенсационного материала.
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