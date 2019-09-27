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Империя зла
Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашогги
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danilov 27 Сентября 2019 в 10:14:05
По словам Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, убийство журналиста случилось, когда он был на службе.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд взял на себя ответственность за гибель в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Это следует из анонса документального фильма цикла Frontline на сайте Службы общественного вещания США PBS.

«Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность», - сказал он.

В то же время Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что не был осведомлен о происходившем с журналистом.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20199261058-Dm3LS.html

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/mohammed-bin-salman-speaks-about-role-khashoggis-murder-first-time/

Все заняты импичментом Трампа и на эту новость обратит внимание очень малое количество людей. А потом эта новость будет "тухлой" и не соберет такого хайпа. Признаться в нужное время в нужном месте дорогого стоит... Интересно они сами до этого додумались или подсказал кто?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 27.09.2019 в 10:51:58   # 732120
все заняты импичментом трампа? данилов не выдумывай, где надо будет, расскачают эту новость, где не надо, просто не заметят, тем более он не признавался в убийстве, а взял ответственность за то, что он не контролирует, убийцы арестованы, дело расследуется, так что новость в любое время тухляк, после признания в убийстве агентов спецслужб.
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