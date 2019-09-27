Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашогги

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Сентября 2019 в 10:14:05
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд взял на себя ответственность за гибель в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Это следует из анонса документального фильма цикла Frontline на сайте Службы общественного вещания США PBS.
«Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность», - сказал он.
В то же время Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что не был осведомлен о происходившем с журналистом.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20199261058-Dm3LS.html
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/mohammed-bin-salman-speaks-about-role-khashoggis-murder-first-time/
Все заняты импичментом Трампа и на эту новость обратит внимание очень малое количество людей. А потом эта новость будет "тухлой" и не соберет такого хайпа. Признаться в нужное время в нужном месте дорогого стоит... Интересно они сами до этого додумались или подсказал кто?
Комментарии, по рейтингу, по дате