"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота

Аналитики Citibank прогнозируют, что уже в ближайшие год-два биржевые котировки пробьют отметку в две тысячи долларов за унцию — на треть больше, чем сейчас. И это лишь начало.

Quote:Что, получается Путин все это предвидел? Россия ведь первой стала массово скупать золото.