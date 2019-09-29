Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

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danilov 29 Сентября 2019 в 16:42:33
«Радикальные протестующие бросали «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса, создавая серьёзную угрозу безопасности всех, включая полицейских на месте», — указывается в заявлении.
В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.
https://russian.rt.com/world/news/672361-gonkong-protesty-kokteili-molotova
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