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Империя зла
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
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danilov 29 Сентября 2019 в 16:42:33
Об этом местные правоохранительные органы сообщили в Twitter.

«Радикальные протестующие бросали «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса, создавая серьёзную угрозу безопасности всех, включая полицейских на месте», — указывается в заявлении.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

https://russian.rt.com/world/news/672361-gonkong-protesty-kokteili-molotova
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.09.2019 в 19:33:07   # 732281
С удовольствием посмотрю как скоро эти коктейли полетят в европейских полицейских, ведь именно Европа назвала майданный беспредел "мирными выступлениями" , тем самым поощряя такие "мирные демонстрации" с коктейлями.Опять обвинят Россию, что именно она изобрела этот коктейль?
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