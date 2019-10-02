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Империя зла
Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына
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danilov 03 Октября 2019 в 09:01:09
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон назвал условия содержания сына в британской тюрьме Белмарш мучительными. Его слова передает The Independent.

Отец Ассанжа заявил, что во время заключения его сталкивается с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.

"Он подвергается всевозможным истязаниям", – уверен Шиптон.

При этом отец Ассанжа не может поверить, что сына продолжают держать в заточении в одной из самых суровых тюрем страны, вопреки призывам ООН к его освобождению. По его мнению, в этой ситуации единственными правонарушителями выступают британское правительство и Королевская прокурорская служба.

Накануне адвокат журналиста Карлос Поведа сообщил РИА Новости, что Ассанж по-прежнему находится в полной изоляции – на межличностный обмен отведен лишь один час в сутки. Он также подчеркнул, что ужасные тюремные условия привели к серьезным проблемам со здоровьем.

https://ria.ru/20190929/1559260507.html

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