Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына

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danilov 03 Октября 2019 в 09:01:09
Отец Ассанжа заявил, что во время заключения его сталкивается с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.
"Он подвергается всевозможным истязаниям", – уверен Шиптон.
При этом отец Ассанжа не может поверить, что сына продолжают держать в заточении в одной из самых суровых тюрем страны, вопреки призывам ООН к его освобождению. По его мнению, в этой ситуации единственными правонарушителями выступают британское правительство и Королевская прокурорская служба.
Накануне адвокат журналиста Карлос Поведа сообщил РИА Новости, что Ассанж по-прежнему находится в полной изоляции – на межличностный обмен отведен лишь один час в сутки. Он также подчеркнул, что ужасные тюремные условия привели к серьезным проблемам со здоровьем.
https://ria.ru/20190929/1559260507.html
Доведут мужика до самоубийства. До нервного срыва уже довели.
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