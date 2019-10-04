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Империя зла
В США НЕ ОЦЕНИЛИ ШУТКУ ПУТИНА О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ
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danilov 04 Октября 2019 в 10:25:07
Ранее сегодня, отвечая на вопрос, намерена ли РФ вмешиваться в выборы президента США в 2020 году, Путин пошутил: «По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас. Только вы никому не говорите. Ладно?»

В США слова российского президента восприняли серьезно и уже предупредили: «В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», - заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.
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  ЛиКа 04.10.2019 в 11:51:18   # 732684
Задорнов был прав...
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  vohodonoo 04.10.2019 в 12:06:58   # 732687
Quote:
По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас.
От чекиста фиг узнаешь, правду он говорит или шутит
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