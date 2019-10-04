В США НЕ ОЦЕНИЛИ ШУТКУ ПУТИНА О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ

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danilov 04 Октября 2019 в 10:25:07
В США слова российского президента восприняли серьезно и уже предупредили: «В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», - заявила радиостанции помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас.От чекиста фиг узнаешь, правду он говорит или шутит