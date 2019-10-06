Штормовое предупреждение

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danilov 06 Октября 2019 в 15:37:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
Странник626 06.10.2019 в 20:31:57 # 732815
Цитата: Dragon от 06.10.2019 14:17:18Так почему же это хуета" которую не должны смотреть)?! - и что по вашему не хуета" - которую стоит смотреть?!
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Прометей89 06.10.2019 в 21:58:16 # 732819
Цитата: Странник626 от 06.10.2019 14:31:57в дурдоме объяснят и покажут
Цитата: Dragon от 06.10.2019 14:17:18Так почему же это хуета" которую не должны смотреть)?! - и что по вашему не хуета" - которую стоит смотреть?!
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Цитата: bolatbol от 06.10.2019 15:59:22
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.
А Вам известно, что Хабар приписывает к своим зрителям всю страну?!
Цитата: bolatbol от 06.10.2019 15:59:22
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.
как бы не довод, например у бузовой подписчиков поболее будет...