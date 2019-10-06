 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Штормовое предупреждение
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Октября 2019 в 15:37:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 06.10.2019 в 20:17:18   # 732814
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
поощрить (1) | покарать
  Странник626 06.10.2019 в 20:31:57   # 732815
Цитата: Dragon от 06.10.2019 14:17:18
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Так почему же это хуета" которую не должны смотреть)?! - и что по вашему не хуета" - которую стоит смотреть?!
поощрить (1) | покарать
  Прометей89 06.10.2019 в 21:58:16   # 732819
Цитата: Странник626 от 06.10.2019 14:31:57
Цитата: Dragon от 06.10.2019 14:17:18
Неужели эту хуету кто то еще смотрит?
Так почему же это хуета" которую не должны смотреть)?! - и что по вашему не хуета" - которую стоит смотреть?!
в дурдоме объяснят и покажут
поощрить (1) | покарать
  bolatbol 06.10.2019 в 21:59:22   # 732820
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.
поощрить | покарать
  Dragon 06.10.2019 в 22:30:46   # 732822
Цитата: bolatbol от 06.10.2019 15:59:22
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.


А Вам известно, что Хабар приписывает к своим зрителям всю страну?!
поощрить (1) | покарать
  arhar 06.10.2019 в 22:38:29   # 732823
Цитата: bolatbol от 06.10.2019 15:59:22
У Семина 309000 подписчиков а Ютюбе, его смотрели 59 млн раз. Можно отмахнуться от неизвестного бдогера, без объяснения причин. Но тут придется аргументировать свои слова.

как бы не довод, например у бузовой подписчиков поболее будет...
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь