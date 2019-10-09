США планируют оказывать финансовую поддержку европейским конкурентам Huawei

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Октября 2019 в 10:42:19
По информации издания, чиновники в правительстве США предложили выдавать кредиты таким компаниям, как Nokia и Ericsson, чтобы конкурировать с Huawei. "Мы уступили свое превосходство в производстве телекоммуникационного оборудования десятилетия тому назад, и теперь мы понимаем, что это, возможно, не было лучшим решением, если говорить о вопросах национальной безопасности. Практически каждое министерство и ведомство прямо сейчас отчаянно ищут способы вернуться в эту игру. Если мы этого не сделаем, то Huawei вскоре может стать единственным выбором для тех, кто хочет развернуть сети 5G", - сказал источник газеты в правительстве США.
https://tass.ru/ekonomika/6973278
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 09.10.2019 05:07:52
ША...))
ША...))