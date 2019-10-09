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Империя зла
США планируют оказывать финансовую поддержку европейским конкурентам Huawei
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danilov 09 Октября 2019 в 10:42:19
ТАСС, 8 октября. США рассматривают варианты предоставления финансовой поддержки европейским конкурентам китайской корпорация Huawei, которая, с точки зрения Вашингтона, становится опасной в плане доминирования в мировой гонке среди разработчиков пятого поколения мобильной связи (5G). Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По информации издания, чиновники в правительстве США предложили выдавать кредиты таким компаниям, как Nokia и Ericsson, чтобы конкурировать с Huawei. "Мы уступили свое превосходство в производстве телекоммуникационного оборудования десятилетия тому назад, и теперь мы понимаем, что это, возможно, не было лучшим решением, если говорить о вопросах национальной безопасности. Практически каждое министерство и ведомство прямо сейчас отчаянно ищут способы вернуться в эту игру. Если мы этого не сделаем, то Huawei вскоре может стать единственным выбором для тех, кто хочет развернуть сети 5G", - сказал источник газеты в правительстве США.

https://tass.ru/ekonomika/6973278
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  ЛиКа 09.10.2019 в 11:07:52   # 733027
ША...))
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  КЕДЫ 09.10.2019 в 12:52:54   # 733031
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