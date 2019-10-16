Санкции в адрес Турции..а при чем тут Сирия?

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danilov 16 Октября 2019 в 09:57:14
Первыми в списке санкционном оказались не просто какие-то турецкие компании, которым «придётся менять банки, счета и схемы поставок» (как это было с российскими компаниями). А целые министерства. А именно два: министерство обороны и министерство энергетики Турции. Казалось бы, генералы НАТО и американцы в частности прекрасно знали долгую историю конфликта между турками и курдами. Более того , когда Турция вступала в НАТО ещё в лохматом 1952 году этот конфликт был уже обозначен - Договор союза Антанты и Турции 1920гг «подразумевал» наделение курдов государственностью . Но тогда курдов кинули в первый раз и официально.
Потом уже в конце 1980-х курдский конфликт разгорелся с новой силой. И опять же США и Европа и всё единое НАТО прекрасно знало как Турция по тихой и в открытую крошит курдов особенно их политические крыло РПК. И что? И ничего !! Туркам продавалось оружие, строились с американцами кооперации в производстве важных Элементов оборонного комплекса НАТО итд.
А тут на третий день по сути той же самой уже 20-ти летней войны между курдами и турками «вдруг» США жутко не нравиться эта военная операция. Да немного изменились ее границы, да масштаб покрупнее, но принципиально до этого 20 лет нато поддерживало или закрывало глаза на битву турок с «террористическим курдистаном»
Что же блин произошло? Вы все знаете ответ:
- санкции против Министерства Обороны Турции - это за покупку у России комплексов С400;
- санкции против Министерства Энергетики Турции - это за сотрудничество с Россией с Росатомом по строительству АЭС Аккую.
И сразу становиться попятным посыл американцев: они пытаются обкладывая санкциями Турцию отсечь/ограничить расширение российской технологической зоны. Они пытаются показать всем остальным , что российские высокие технологии токсичны! И ведут к негативным последствиям для их преобретателей.
Удивительная картина мира складывается, согласитесь. Методика США по созданию конфликта и турбулентности приносила самим США и их сателлитам прибыли и выгоды, но базировались они по сути на крови. Всем выгоден был конфликт в Сирии пока лилась дешевая нефть из Курдистана, пока конфликт Турции с курдами подпитывал американских производителей вооружений заказами. А тут вся эта многолетняя схема крови войны предательства и воровства рушится!!
Приходит некто и создаёт правила в ОПЕК+, приходит и начинает привлекать реально полезными проектами в энергетике строительством АЭС(высокотехнологичный продукт), мирные газопроводы, чисто оборонные ракетные комплексы..
У модели американского типа происходит инфляция, оказывается все готовы разговаривать и развивать мирные проекты и готовы сотрудничать в новых реалиях!!
И эти новые реалии мирного транспарентного диалога транслирует Россия. Страна, которая ещё 30 лет назад ползающая в нищите и разграбленная, за четверть века СМОГЛА создать в мире новое измерение глобального развития. Это пока робкие попытки и где-то они успешны. Но уже сейчас видно как эта новая Модель просто вдребезги разрушает старую построенную на крови, войнах и разграблении.
Россия единственная крупная относительно технологически независимая держава не имеющая долгов перед кредиторами , имеющая полноценный цикл производства оружия, энергии, и основные технологические компетенции именно этим и смогла видимо показать пример, что с самого дна можно подняться, можно выигрывать партии, допускать ошибки, но жить в диалоге и мире. Это всё та самая молчаливая пропаганда действием - «мы бесим их лишь тем, что существуем» ©.
А что касается санкций против министерств Турции, ну видимо это не последние министерства против которых вводятся санкции в мире, будут ещё и другие. И во всем виноваты Ростех, Роскосмос, Рособоронпром, Росатом, ОДК, ОССК и др..
P.S.
Наверное , многим кажется за всем этим обилием войн и атак, кроется военный передел мира, но на самом деле происходит технологический передел. Если хотите, даже некая очередная технологическая революция и каждый хочет ее возглавить. Тысячи баз США уже не важны - они не несут миру новую энергию и развитие. Россия же оседлала Новый принцип доминирования в глобализации и дала в целом этому процессу новый толчок развития - это новое дыхание.
Американцы никак не хотели это понимать и воспринимать.
Их проект «Гретта»- это трансляция из нового вида развития глобализации. Именно проект «Россия транспарентная готовая сотрудничать и предлагающая совместно улучшать жизнь через новую энергетику» будет в ближайшие десятилетия бороться с «их» проектом «Гретта». Их проект это снова грабить и делить, внушать ложные надежды - пусть китайцы в токсичных шахтах добывают редкоземельные элементы, зато «чистый и светлый мир Гретт будет кататься на экологически чистых Теслах и обмениваться твиттами. Пусть закрываются шахты и тэц в тех странах, где хоть как-то началось развитие экономики, но зато светлые дети запада будут снова включать свой телефон в розетку который заряжается от панелей, произведённых детьми филиппинцев и китайцев.
https://glav.su/blog/6128/1413266/
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