В Белоруссии арестована россиянка по запросу США

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danilov 16 Октября 2019 в 09:59:52
Как сообщал источник РИА Новости, Богачева была задержана в гостинице в Минске еще в воскресенье вечером по запросу Вашингтона в рамках дела о вмешательстве в выборы в США. Россиянка приехала на отдых, в Минске она была вместе с мужем и ребенком, уточнял собеседник агентства.
Задержанная связалась с консульством России в Минске. МИД России во вторник заявил, что ситуация в связи с задержанием Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства.
Позднее российское посольство заявило, что Богачева уже на свободе. Об этом сообщила она сама, говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".
Генпрокуратура подтвердила освобождение Богачевой.
"Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи", - сказал РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
"По моим данным, она с мужем сейчас возвращается в Россию", - сказал Интерфаксу член Общественной палаты России Александр Малькевич.
https://www.bbc.com/russian/news-50021361
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