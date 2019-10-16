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Империя зла
В Белоруссии арестована россиянка по запросу США
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danilov 16 Октября 2019 в 09:59:52
Россиянка Анна Богачева, имя которой значится в "списке Мюллера" - в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США - задержана и допрошена в Минске, сообщил Русской службе Би-би-си источник, знакомый с ситуацией. Позднее стало известно, что Богачеву отпустили.

Как сообщал источник РИА Новости, Богачева была задержана в гостинице в Минске еще в воскресенье вечером по запросу Вашингтона в рамках дела о вмешательстве в выборы в США. Россиянка приехала на отдых, в Минске она была вместе с мужем и ребенком, уточнял собеседник агентства.

Задержанная связалась с консульством России в Минске. МИД России во вторник заявил, что ситуация в связи с задержанием Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства.

Позднее российское посольство заявило, что Богачева уже на свободе. Об этом сообщила она сама, говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".

Генпрокуратура подтвердила освобождение Богачевой.

"Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи", - сказал РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"По моим данным, она с мужем сейчас возвращается в Россию", - сказал Интерфаксу член Общественной палаты России Александр Малькевич.

https://www.bbc.com/russian/news-50021361
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 16.10.2019 в 11:38:51   # 733449
Бля и эти в сторону пендосов
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  философ 16.10.2019 в 11:46:58   # 733451
ну а что Батька не дурак он не хочет стать очередным бывшим президентом путинским другом-лузером который страну просрал как Янукович и чтоб потом сьебаться в Россию
вот их МИД готовит офф выезд Батьки за границу на всякие встречи - что есть признания что он больше не является Диктатором Европы

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  философ 16.10.2019 в 11:49:23   # 733453
да и ещё российкий Лавруша из МИДА бросал гром и молнии по поводу что Батька не соглашается размешать военную базу у себя

"Отказ Белоруссии размещать российскую военную базу – это неприятный эпизод, но главное, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."
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  SPYKER X 16.10.2019 в 12:15:00   # 733459
Лукаш как обычно... Хочет и рыбку съесть, и на йух сесть!
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