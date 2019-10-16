США планируют вывоз ядерного оружия из Турции

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Октября 2019 в 10:03:42
планы перемещения ядерного арсенала США с авиабазы Инджирлик в Турции. Этот шаг, скорее всего,
еще больше ухудшит напряженные отношения между США и Турцией, которые быстро испортились,
когда Турция вторглась в северо-восточную Сирию напав на курдские силы, которые сражались
с ИГИЛ вместе с США.
Бомбы размещались там с 1960-х годов, сообщает The New Yorker. Даже в то время
официальные лица США беспокоило, что Турция и другие члены НАТО могут использовать
оружие без разрешения или ведома США.
В 1970-х годах, когда война между Грецией (которая также хранила ядерное оружие) и Турцией
казалась неизбежной, США перенесли свои ядерные запасы из Греции и
обезвредили бомбы в Турции.
Эксперты поставили под сомнение целесообразность размещения оружия в Турции
в 2016 году в связи с близким переворотом...
https://www.yahoo.com/news/us-officials-considering-pulling-nuclear-154500570.html
PS Не играй в мои игрушки и не писий в мой горшок! (с)