В «Газпроме» заявили, что им дистанционно принудительно отключали насосы

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danilov 16 Октября 2019 в 10:59:10
"В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", - сообщил собеседник агентства.
В компании отметили, что разработка аналогичного отечественного оборудования была начата по инициативе "Газпрома". "К настоящему времени опытный образец изготовлен одним из предприятий в Татарстане", - добавили в холдинге.
Ранее во вторник начальник департамента №355 ПАО "Газпром" Павел Крылов на совещании по вопросу о перспективных направления развития сотрудничества компании и предприятий Татарстана говорил, что отключенное через спутник оборудование, по сути, превратилось в металлолом.
"Есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессоры, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено - просто в металлолом превратились", - сообщил он.
Заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов отметил, что зарубежное оборудование может быть ненадежным из-за возможности его отключения через спутник. По его словам, в будущем такие компрессоры потребуются в большом количестве, поэтому требуется развивать в России производство перекачивающего оборудования.
https://tass.ru/ekonomika/7004996
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https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
Цитата: Hairless от 16.10.2019 05:06:45
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
вероятно их даже несуществует, просто надо бабло отмыть
Цитата: Hairless от 16.10.2019 05:06:45
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
ихтамнет.
а что мешает Газпрому вырубить трубу в Австрию и не надо никаких спутников просто винтель перекрыть
или у газпромовских дружков Путина не столь стальные яйца чтоб это сделать в ответку
или как там говорят деньги не пахнут
так вот на каком то собрании недавно собрались они, и эту тему подняли про Австрию, и тут как раз из их татарского региона чел вылез из АО, так он говорил что типа есть замена это их оборудование
ну а один из шишик Газпрома сразу вступил за эту замену ( тему)
так вот кент сказал тут попахивает крупным распилом бюджетного бабла и обородувание типа казанское закупят, но при этом работает австрийское