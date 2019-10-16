В «Газпроме» заявили, что им дистанционно принудительно отключали насосы

Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8