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Империя зла
В «Газпроме» заявили, что им дистанционно принудительно отключали насосы
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danilov 16 Октября 2019 в 10:59:10
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами. Решение о разработке этого оборудования, которое используется при ремонте трубопроводов, было принято после того, как во время опытных испытаний австрийская компания LMF через спутник отключила свои компрессоры. Об этом ТАСС сообщили во вторник в "Газпроме".



"В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", - сообщил собеседник агентства.

В компании отметили, что разработка аналогичного отечественного оборудования была начата по инициативе "Газпрома". "К настоящему времени опытный образец изготовлен одним из предприятий в Татарстане", - добавили в холдинге.

Ранее во вторник начальник департамента №355 ПАО "Газпром" Павел Крылов на совещании по вопросу о перспективных направления развития сотрудничества компании и предприятий Татарстана говорил, что отключенное через спутник оборудование, по сути, превратилось в металлолом.

"Есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессоры, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено - просто в металлолом превратились", - сообщил он.

Заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов отметил, что зарубежное оборудование может быть ненадежным из-за возможности его отключения через спутник. По его словам, в будущем такие компрессоры потребуются в большом количестве, поэтому требуется развивать в России производство перекачивающего оборудования.

https://tass.ru/ekonomika/7004996
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  Hairless 16.10.2019 в 11:06:45   # 733441
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8
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  гримм 16.10.2019 в 11:15:44   # 733442
Цитата: Hairless от 16.10.2019 05:06:45
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8


вероятно их даже несуществует, просто надо бабло отмыть
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  arhar 16.10.2019 в 11:23:09   # 733444
Цитата: Hairless от 16.10.2019 05:06:45
Ага. Вот только на сайте "Интерфакса" поисковый запрос "Газпрому отключили..." выдает "Ничего не найдено".
https://www.interfax.ru/search/?sw=%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC%F3+%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8

ихтамнет.
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  философ 16.10.2019 в 11:31:34   # 733446
писец новость, для тв как раз огромный ПУК
а что мешает Газпрому вырубить трубу в Австрию и не надо никаких спутников просто винтель перекрыть
или у газпромовских дружков Путина не столь стальные яйца чтоб это сделать в ответку
или как там говорят деньги не пахнут
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  философ 16.10.2019 в 11:38:47   # 733448
вся правда в том что, у меня друг в Татарстане в газонефтеной теме работает
так вот на каком то собрании недавно собрались они, и эту тему подняли про Австрию, и тут как раз из их татарского региона чел вылез из АО, так он говорил что типа есть замена это их оборудование
ну а один из шишик Газпрома сразу вступил за эту замену ( тему)
так вот кент сказал тут попахивает крупным распилом бюджетного бабла и обородувание типа казанское закупят, но при этом работает австрийское
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  СССР 16.10.2019 в 11:47:32   # 733452
Ох портфил, всем то ты занимаешься, во всех областях специалист, везде то у тебя знакомые
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