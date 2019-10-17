Американские дипломаты "немного заблуждаться"

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danilov 17 Октября 2019 в 14:30:46
По словам источника «Интерфакса», американцы во время поездки по Архангельской области пересаживались с поезда на поезд.
Напомним, дипломатов задержали, так как они пытались попасть на режимную территорию, не имея для этого необходимого разрешения.
Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.
Речь идет о военно-морском атташе при посольстве США Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве США Джерри Арриоле, а также военном атташе Д.С. Данне, передает РЕН ТВ.
Американская сторона утверждает, что поездка была согласованной, но МИД России уже пояснил, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.
https://vz.ru/news/2019/10/16/1003410.html
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Забавно было читать про это на "УНИАН":
"В России трех американских дипломатов сняли с поезда возле места ядерного взрыва"
https://www.unian.net/world/10721859-v-rossii-treh-amerikanskih-diplomatov-snyali-s-poezda-vozle-mesta-yadernogo-vzryva.html