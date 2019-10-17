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Империя зла
Американские дипломаты "немного заблуждаться"
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danilov 17 Октября 2019 в 14:30:46
Дипломаты США, которых задержали в среду при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск, до этого несколько раз меняли поезда, сообщил источник.

По словам источника «Интерфакса», американцы во время поездки по Архангельской области пересаживались с поезда на поезд.

Напомним, дипломатов задержали, так как они пытались попасть на режимную территорию, не имея для этого необходимого разрешения.

Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.

Речь идет о военно-морском атташе при посольстве США Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве США Джерри Арриоле, а также военном атташе Д.С. Данне, передает РЕН ТВ.

Американская сторона утверждает, что поездка была согласованной, но МИД России уже пояснил, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.

https://vz.ru/news/2019/10/16/1003410.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 17.10.2019 в 14:43:52   # 733567
Таких "заблуждений" достаточно для объявления "блуждающих" персоной нон грата, а для атташе это серьезный косяк в послужном списке и дальнейшей карьере.
Забавно было читать про это на "УНИАН":
"В России трех американских дипломатов сняли с поезда возле места ядерного взрыва"
https://www.unian.net/world/10721859-v-rossii-treh-amerikanskih-diplomatov-snyali-s-poezda-vozle-mesta-yadernogo-vzryva.html
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  старик 17.10.2019 в 19:25:12   # 733585
Военные атташе случайно оказались около стратегического объекта! Давай Европа, включай на полную мощность возмущение.
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